巴金森氏症治療「疫苗化」露曙光 興大與慈濟團隊研發新技術
〔記者蘇孟娟／台中報導〕巴金森氏症是因腦部負責分泌多巴胺的神經元逐漸退化死亡所致，目前尚無法根治，已有不少國家致力發展移植多巴胺神經前驅細胞讓神經元再生技術；中興大學與花蓮慈濟醫療等創新研發中心團隊，研發可冷凍保存多巴胺神經前驅細胞技術，且細胞解凍仍維持高存活率與神經特性，移植小鼠功能恢復時間比目前技術所需時間縮短2-3倍，等於提供「即用型」神經細胞球，未來可發展如同疫苗等生物製劑大量生產供各地醫療院所使用，有助降低細胞治療成本。
相關研究成果6月登上《Nature》旗下國際期刊《npj Parkinson's Disease》。
隨著全球高齡化，巴金森氏症及阿茲海默症等神經退化性疾病愈發普遍，全球致力研發誘導型多潛能幹細胞技術，發展再生醫療，花蓮慈濟醫院長林欣榮與慈濟醫療法人創新研發中心團隊張嘉佑，攜手中興大學生命科學系教授蘇鴻麟等，研發技術突破現行細胞治療面臨的保存、運輸與量產瓶頸。
蘇鴻麟指出，巴金森氏症起因腦中負責分泌多巴胺的神經元逐漸退化死亡所致，臨床藥物控制雖能症狀，但無法阻止神經細胞持續流失，甚至還會出現抗藥性，神經細胞移植療法就是希望讓多巴胺神經元長回來恢復退化功能。
張嘉佑指出，現行相關研究與開發多須在細胞製備完成後短時間內移植，以利維持細胞活性，影響供應效率，研究團隊利用三維細胞球技術，成功冷凍保存多巴胺神經前驅細胞，解凍後細胞存活率高達85%，甚至移植到實驗小鼠後，兩個月即出現行動改善，比目前發佈的細胞移植療法小鼠約需4-7個月恢復行動，省下2-3倍時間。
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