巴鈺喝酒大解放 大膽問風田：可以摸你耳朵嗎？

風田（左起）、巴鈺、朵拉前往澳門過聖誕節。（圖／TVBS提供）

TVBS節目《食尚玩家》熱血48小時，本周主持人風田、朵拉和巴鈺飛往澳門提前過聖誕節，一路吃遍港、葡異國料理，屢屢吃到忘我沉浸在自己的幸福泡泡中。此外，這次錄影別開生面拍攝「劇中劇」，3人除了擔任節目主持人，還要化身特務與怪盜，邊主持邊拍抽獎影片。特別的是巴鈺身兼第三職，擔任抽獎影片導演，她行前信心滿滿放話：「保證48小時拍大片！」

風田、朵拉和巴鈺此行大飽口福，先到獲獎無數，連在地人都排隊的港式茶餐廳，吃上一碗牛尾湯通粉，再到路環碼頭麵館，在充滿老漁村風情的店內，享用濃郁花膠湯麵。最後到澳門米其林餐廳品嚐「十年花雕芙蓉蒸本灣龍蝦」、「菌香釀鴿腿」、「一品杏汁八寶雞」等精緻菜餚，每道菜都經過繁複工序，一端上桌立刻引起三人驚呼，朵拉直呼：「這些菜太像藝術品了。」巴鈺一度吃到沉浸在自己的世界，喃喃自語：「第一次覺得身為美食節目主持人很幸福！」

3人吃飽喝足到冰雪樂園提前體驗聖誕節氛圍，在漫天飛雪中，風田與巴鈺頭靠頭即興扮演起虐心情侶，風田煞有其事滴上淚痕。3人隨後到名人蠟像館裡，和各路國際巨星蠟像玩得不亦樂乎，巴鈺和奧黛麗赫本共進下午茶、風田作勢被李小龍踢歪臉，還拉著朵拉跟甄子丹比劃招式。巴鈺此行心情大解放，在當地人帶領下，到巷子內道地的葡萄牙餐廳，一進門就豪邁點一杯啤酒，還與店內外國人舉杯對飲，引來其他客人歡呼，喝到微醺之際，竟對著風田說：「可以摸你耳朵嗎？」無厘頭發言逗得所有工作人員大笑不已。

