巴鈺失控脫口離婚！嫁樂團鼓手12年 親吐黑暗期：差點失去彼此

巴鈺與樂團「Tizzy Bac」鼓手林前源結婚12年，曾受訪分享夫妻倆婚前已約定絕口不提「離婚」二字。不過她今（15）日坦承婚後歷經一段低潮，時間甚至以「年」計算；期間兩人曾在親友面前大吵，她一時情緒失控脫口而出「好啊！我們離婚！我受夠你了」，如今忍不住懊悔：「我豁出去了地刺傷他，也深深刺傷我自己。」

巴鈺2013年與林前源結婚，婚後育有1子1女。（圖／翻攝自巴鈺臉書）

巴鈺形容自己當時彷彿罹患「愛情的失憶症」，就連林前源在她身旁呼吸，都讓她感到厭煩，兩人像是另一個平行時空的夫妻。不過她坦言，即便身處那段低潮期，吃到美食、看見美景，或面對工作起伏及身體不適等，第一個想要分享的對象，依然還是對方。

巴鈺回憶，儘管頭腦忘記該如何愛對方，但身體與細胞都記得。每當遇到地震，她仍下意識尋找對方，確認彼此是否平安無事，「我知道，如果世界此刻就要毀滅，我要我們在彼此身邊。」她感嘆，最糟糕的那幾年，兩人幾乎就要失去彼此，所幸仍能相伴至今。

巴鈺坦承婚姻曾陷入困境：「我們差點就要失去彼此了。」（圖／翻攝自巴鈺臉書）

之所以有感而發，是因為巴鈺近期參演外百老匯經典音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》台灣版本《LPC》。相隔20年回歸演出，她表示自己的人生也進入劇中下半場，「好像更能咀嚼歌詞裡面的字句、各種在愛情裡面的酸甜苦辣鹹」，誠摯邀請觀眾一同觀賞。

