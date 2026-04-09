巴鈺父親離世！悲痛發聲「不要叫我節哀」：我要一直哭

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巴鈺昨日吐露父親已過世。（圖／翻攝自巴鈺臉書）





女星巴鈺主持過《食尚玩家》、《一袋女王》、《來去CHECK IN》等節目，被譽為「外景女王」；2013年與Tizzy Bac鼓手林前源結婚，育有1子1女。她昨（8）日在社群平台發文，吐露父親巴台坤過世的消息，喊話外界不要一直叫她節哀順變，希望能夠好好哭一場、釋放悲痛情緒。

巴鈺昨日下午在臉書發文，證實父親巴台坤已離世的消息，哀傷表示：「把拔走了，請不要安慰我，不要叫我節哀，不要叫我加油，我要一直哭，直到不再哭。我永遠永遠愛你。」配圖是一張父親慈祥微笑的個人照片，以此哀悼。

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巴鈺與父親巴台坤的關係深厚，在母親於2017年病逝後，父親成為她重要的情感支柱，更是她的「頭號鐵粉」，為了記錄下女兒的作品還特別去學習剪接技能；如今父親離開人世，巴鈺的經紀人向外界回應：「謝謝」兩字，相關後事沒有特別說明。

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