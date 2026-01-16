巴鈺認婚姻曾變惡夢「連他呼吸都討厭」！爭吵多年曝回暖關鍵：身體還記得怎麼愛

女星巴鈺與樂團Tizzy Bac鼓手林前源結婚多年，育有一子，過去一直給外界感情穩定的印象。不過她15日在臉書發表長文，首度坦言夫妻倆曾經歷一段「以年來計算」的婚姻低潮，狀況嚴重時多次激烈爭吵，甚至一度脫口說出「離婚」，兩人差點就要失去彼此。

巴鈺形容，那段時間的自己彷彿「罹患了愛情的失憶症」，忘記當初是如何殷勤追求對方，也忘記自己曾有多盼望跟這個人結婚。關係最糟的那幾年，兩人曾在親朋好友面前失控大吵，她情緒潰堤地說出：「好啊！我們離婚！我受夠你了！」事後回想，那句話就像雙面刃，「豁出去刺傷他，也深深刺傷了自己。」

巴鈺坦承，當時不只想不起相愛時的眼神，甚至到了「連他在我旁邊呼吸，我都覺得討厭」的地步，現在回頭看，感覺像是身處另一個平行時空的夫妻，「遙遠卻清晰，也可能是一場漫長又真實的惡夢。」

巴鈺坦言，曾經對老公厭煩到「連他在旁邊呼吸都討厭」。（圖片來源：臉書 巴鈺）

不過，令巴鈺慶幸的是，那段情感幾乎崩解的日子裡，有些下意識的反應始終沒有改變。無論是吃到好吃的東西、看到美景，或面對工作起伏、頭痛與生理痛，甚至在外地工作的跨年夜，第一個浮現在腦海、想要分享的人，「還是他。」有好幾次半夜發生地震，她在半夢半醒之間，身體仍下意識地伸手去找對方，直到確認彼此都平安，才能安心。

這樣的經驗，讓巴鈺漸漸意識到，即使「頭腦忘了怎麼愛他」，身體與細胞卻始終記得。她感性表示：「我知道，如果世界此刻就要毀滅，我要我們在彼此身邊。」這樣的體悟讓她走過婚姻低潮，重新回憶起愛的感受。

