巴鈺：我可以摸你耳朵嗎？ 風田被嚇瘋

風田、朵拉和巴鈺在《食尚玩家》熱血48小時飛往澳門，提前感受濃濃聖誕氣息。三人此行不只吃遍港式、葡式料理，還得邊主持邊拍「劇中劇」抽獎影片。身兼導演的巴鈺大膽放話：「保證48小時拍大片！」讓同行主持人半開玩笑、半驚訝地緊跟她的拍攝節奏。

風田、朵拉跟曾子丹的蠟像合照。（圖／TVBS）

一落地就開吃，三人先前往連在地人都得排隊的港式茶餐廳，還前往老漁村風情的空間享用花膠湯麵，最後前往米其林餐廳，精細工序與擺盤讓三人讚嘆連連。朵拉看著桌上料理驚呼：「這些菜太像藝術品了。」巴鈺更吃到沉浸出神，自語道：「第一次覺得身為美食節目主持人很幸福！」

飽餐後，三人前往冰雪樂園，在漫天飛雪裡即興演起虐心小劇場。風田和巴鈺頭靠頭上演淚痕橋段，拍得朵拉忍不住狂笑。緊接著他們轉往名人蠟像館，一會兒向奧黛麗赫本比劃喝下午茶，一會兒又和甄子丹、李小龍「過招」，逗趣互動讓現場笑聲不斷。入夜後，巴鈺在當地朋友帶路下走入小巷葡國料理餐廳，一進門便爽快點了杯啤酒，之後還與外國客人舉杯碰飲。微醺之際，她竟對風田脫口一句：「可以摸你耳朵嗎？」突如其來的發言讓工作人員差點笑翻。

風田、巴鈺和朵拉前往澳門。（圖／TVBS）

而這次錄影的最大亮點，就是巴鈺自導自演的黑白默片《手提箱深處的秘密》。她化身怪盜，朵拉與風田則飾演追捕她的特務。從美人計到追逐戲，全靠三人穿梭各個店家時見縫插針拍攝。巴鈺在鏡頭外即時喊戲：「互看、吃驚、追出去！」短短80秒呈現變裝、追逐、反轉等橋段，完全實現了她「48小時拍大片」的豪語。