巴鐵又贏了! 杜拜航展印度「光輝」摔機 巴基斯坦「這台」敲進買家訂單.....
[Newtalk新聞] 據「邊解感」在《騰訊新聞》發表的分析文章指出，在迪拜航展上，本被預期成為焦點的印度「光輝」戰機因突發墜機事件意外失色，中巴共同研製的「梟龍」Block III 反倒意外成為場內討論度最高的機型。這款曾在今年五月「五．七空戰」中展示超視距打擊與中程壓制能力的戰機，此次由巴基斯坦派出現役編隊赴會，不僅完成展示，還順勢敲定一筆未公開買家身分的新訂單。
巴基斯坦國防部雖未公布相關細節，但證實已與「友好國家」簽約。這也是「五．七空戰」後首筆正式落地的軍售，被視為該戰機獲得國際市場認證的象徵。航展現場更出現印度代表低調出現在「梟龍」展區周邊，引發外界關注。文章指出，印度對具備霹靂-15E 與 CM-400AKG 等配置的 Block III 「不可能不關心」，但基於兩國關係，巴方不會把這款機型轉售給印度。
外界目前關注的焦點集中在買家究竟是孟加拉還是伊拉克。據文章指出，前者近年積極淘汰 MiG-29 與老舊殲-7，希望以較低成本完成戰力更新；後者則在 2022 與 2023 年兩度提出採購提案，但因預算問題接連擱置。無論是哪一方，對印度都形成壓力，如果落在孟加拉，代表東線將出現可攜中程空對空導彈的戰鬥機編隊；若是伊拉克，則意味著「梟龍」在中東、南高加索與南亞之間形成更完整的部署帶，對印度周邊安全布局可能造成長遠影響。
文章提到，巴基斯坦與土耳其、阿塞拜疆等國建立的訓練共享與聯合演習機制，使「梟龍」在軍售之外，兼具人員交流與戰術協作功能，已非單純商業交易。部分軍事研究機構甚至認為，這種以中巴裝備為核心、橫跨數區域的合作模式，正在形成一種「低成本版的區域安全架構」。
印度方面對今年空戰結果仍然保持保守說法，從媒體談話到官方敘述均未承認空戰失利。文章指出，印度試圖以資訊戰淡化損失，但周邊國家的採購動向已實質影響印度空防策略。東方可能新增配備 霹靂-15E 的戰機、北方面對中國空軍既有優勢，西線又有巴基斯坦現役 Block III 壓力，印度空軍的緩衝空間正逐步縮小。
