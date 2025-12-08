巴鐵「類政變」? 總統、總理都低頭 強人英雄穆尼爾任國防軍總司令 埋軍人干政陰影
[Newtalk新聞] 巴基斯坦總統府的一紙人事令，在南亞次大陸掀起地緣政治漣漪。總統扎爾達里簽署憲法修正案，正式任命陸軍參謀長穆尼爾元帥為該國首任國防軍總司令，同時保留其陸軍參謀長要職。
這一任命打破巴國數十年政治傳統的制度重構，標誌著文官政府對軍方的全面妥協，穆尼爾憑藉 5 月印巴邊境衝突的實戰勝績與局勢賦能的歷史機遇，成為集三軍指揮權於一身的實權核心，而深陷內外困局的巴基斯坦，也正式踏入軍人影響力空前強化的政治新階段。
巴基斯坦自 1947 年印巴分治以來，軍方通過 3 次軍事政變直接掌權，四屆軍政府累計執政時長高達 33 年，形成了「文官執政為表面常態、軍方干政為潛在規則」的獨特政治生態。
此次巴基斯坦廢除參聯會主席制度、設立國防軍總司令的憲法修訂，徹底瓦解了這一制衡體系，穆尼爾得以合法統攬三軍指揮權，成為巴基斯坦軍隊歷史上首位真正意義上的「三軍統帥」。
文官政府的權力出讓，本質是內外危機擠壓下的無奈抉擇。外部層面，印度的戰略施壓持續升級：莫迪政府推進軍隊戰區化改革，強化多軍種協同作戰能力，同步加速協同作戰能力，同步加速新型武器裝備列裝，試圖快速彌補與巴軍的傳統軍事差距；俄羅斯總統普丁訪印聚焦軍工合作，印俄軍事技術聯動進一步加劇地區軍力失衡；印度還通過拉攏阿富汗塔利班構建戰略夾擊態勢，而塔利班當局在反恐問題上的強硬立場，直接導致巴、阿邊境關閉，國內恐怖主義活動反彈，首都伊斯蘭馬巴德等核心區域的安全風險持續攀升。
內部層面，穆盟（夏里夫派）與人民黨的聯合政府深陷治理困境，面對正義運動黨的激烈反對，多地抗議活動此起彼伏，政治分裂嚴重削弱了政府施政效能。在「外有強敵環伺、內有亂局交織」的雙重壓力下，文官政府不得不以出讓核心權力為代價，換取軍方對局勢穩定的支撐。
此次人事調整中，空軍參謀長巴巴爾元帥的任期同步延長兩年，凸顯了軍方在衝突後話語權的全面提升。更值得關注的是，巴基斯坦將同步設立國家戰略司令部，專門負責核打擊力量的部署與執行，而穆尼爾作為國防軍總司令，擁有該司令部司令的提名推薦權，這意味著其影響力已延伸至國家核力量管控層面。
加之國防軍總司令 5 年任期且無延期限制的制度設計，穆尼爾的權力穩固性遠超巴國歷史上任何軍方將領。
這一權力重構雖暫時緩解了當前危機，卻為巴基斯坦的長遠發展埋下深層隱患。巴國政治史反復證明，軍方權力的過度膨脹，往往會侵蝕文官治理體系的完整性，甚至引發政權更迭的迴圈
