巴阿邊境再爆衝突 至少5死8傷

記者潘紀加／綜合報導

巴基斯坦與阿富汗5日晚間再度爆發邊境衝突，已知至少造成5死8傷，並導致大批居民被迫逃離家園；由於雙方事後互控對方率先開火，加上最新一輪和談已宣布破局，未來區域對峙局面勢將更加緊繃。

「阿拉伯新聞臺」（Arab news）報導，巴國邊境小鎮杰曼（Chaman）與阿富汗南部史賓波達克區（Spin Boldak）的兩軍部隊，於當地時間5日晚間至6日清晨發生交火，巴國警方聲稱有3人受傷，阿富汗方面則表示衝突造成5名平民死亡與5人受傷，儘管衝突在凌晨後逐漸趨緩，但部分區域6日清晨仍持續傳出槍聲。

對此，巴基斯坦總理發言人柴迪稍後聲明，指控塔利班部隊「無端」發動砲擊，導致巴國駐軍開火自衛；塔利班政權發言人穆賈希德則反控巴軍率先開火，雖然邊防部隊僅短暫還擊，但巴軍仍持續開火，須為衝突傷亡負責。

報導分析，該起衝突除導致部分邊境居民倉皇出逃，巴基斯坦當局更在稍後宣布關閉該處邊界過境點，勢將加劇雙方關係緊張。儘管雙方於10月9日爆發大規模衝突後，曾一度在卡達與土耳其斡旋下達成停火，但後續仍爆發零星衝突，且雙方11月底舉行的最新一輪和談也告不歡而散，如今邊境局勢再度惡化，凸顯邊境矛盾短期內恐仍難消弭。