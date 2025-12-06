巴阿邊界再爆衝突釀4死 和平談判仍無進展

巴基斯坦與阿富汗官員表示，雙方5日晚間在邊界爆發激烈交火，造成4名平民死亡。這是巴、阿兩國自今年10月發生一連串邊境衝突以來最新一輪爭端，雙方都指控對方無端發動攻擊。

綜合法新社與路透社報導，阿富汗塔利班(Taliban)政府發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，巴基斯坦軍隊向坎達哈省(Kandahar)史賓波達克地區(Spin Boldak)發起攻擊。巴基斯坦總理發言人則指控阿富汗軍隊在杰曼(Chaman border)巴阿邊境「無緣無故開火」。

在此次交火前2天，巴、阿兩國在沙烏地阿拉伯進行和平談判，但未能取得突破。

巴基斯坦與阿富汗今年10月在邊境爆發武裝衝突，起因在於伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班(TTP)武裝分子任由他們從阿富汗境內攻擊巴基斯坦，要求喀布爾採取行動加以管控。喀布爾則否認指控。

雙方衝突共造成數十人死亡。儘管和平談判破裂，雙方目前仍維持脆弱的停火狀態。(編輯：鍾錦隆)