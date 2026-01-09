巴頭求文昌帝君"開智慧"? 樂成宮澄清:非廟方儀式

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導

台中國定古蹟樂成宮，香火鼎盛，下週就要學測了，很多考生都會來拜文昌帝君，日前就有民眾在網路貼文，發表開智慧的影片，方法竟然是對著信眾頭部大力拍打，讓網友酸爆說，這是要送台大的大學？還是台大醫院？不過，樂成宮出面闢謠，澄清這不是廟方舉辦的儀式，而是外地跑來作法的。

信眾跪在神明面前，法師在旁邊用雙手，拍打頭部側面，聲音大到整個廳堂，都有迴音。

再換一個動作，直接從頭頂天靈蓋，拍打下去，說是接引天地智慧，有沒有搞錯？人家是醍醐灌頂，你這個是巴頭K腦吧？就有民眾在臉書發文虧說，要送台大的大學，還是台大的醫院，就看悟性和力度了，網友熱烈回響台大梗，有人說，想要送台大或上台大，看你骨骼驚不驚奇；打得好在台大當醫生，打破頭去台大看醫生；還有人問這是開智慧還是開頭顱，感覺頭快炸了。

廣告 廣告

民眾：「應該說太大力有可能會，可能真的會先去醫院。」

民眾：「我覺得心誠則靈啦，我覺得如果沒有拍這麼大力，文昌帝君還是會保佑。」





巴頭求文昌帝君「開智慧」？ 網酸：是要送台大還是台大醫院

民眾發文說要送台大大學還是台大醫院，就看力道了。（圖／翻攝網路）









有民眾認出地點是在樂成宮，走一趟二樓文昌帝君殿，果然信徒滿滿滿，都是要來求考運順利，但影片中這樣巴頭開智慧，廟方看了也不認同，嚴正澄清並不是宮廟舉辦的儀式。

樂成宮常務董事洪榮吉：「這支影片並不是我們，樂成宮裡面發出去的，我們樂成宮都是採，開放光明正大的，絕對不會有這種，開智慧的這種做法。」

廟方說之後會加強巡邏，嚴禁外來法師乩童入內做法。從醫學的觀點來看，醫師也說No，no，錯誤示範大家不要學！





巴頭求文昌帝君「開智慧」？ 網酸：是要送台大還是台大醫院

有網友質疑，這是在開智慧還是開頭顱？（圖／翻攝網路）









臺中市立醫院神經外科醫師吳育綸：「手部拍打頭部的部分，如果用力不當，可能會造成頭皮的血腫，造成疼痛腫脹，甚至再嚴重一點的話，可能會造成像噁心嘔吐，類似腦震盪的症狀。」

民俗專家蔡滕：「道教裡邊像有一些，比如說收驚、祭改，或者一些加持，其實是不需要去碰觸到，信眾的身體的，像這個影片中用拍打的，這種模式說要開智慧，其實這個是違反了我們一般，道教裡邊的一些做法。」

學測倒數，考生想搏得好成績，拜拜可以，還得自己多努力！





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：巴頭求文昌帝君「開智慧」？ 網酸：是要送台大還是台大醫院

更多民視新聞報導

這所學校發錢了！新生最多可領「4年領240萬」符合條件曝

搶人才! 東吳大學祭240萬新生獎學金 學長姐:好羨慕

學測拜拜祈求金榜題名! "抬青蕉"成搶手供品

