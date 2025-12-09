巴黎世家推「喪服頭巾」？查核中心：設計師是他…

生活中心／李筱舲報導



近日在網路上瘋傳一組模特兒於時裝秀上走秀的照片。畫面中，模特兒頭上佩戴著頭巾，而頭巾造型乍看之下與台灣喪葬儀式中出現的「披麻帶孝」很相似，更有人宣稱這個設計是來自於國際知名品牌巴黎世家（Balenciaga）。不過經事實查核後，此作品其實是來自一位日本設計師之手。









瘋傳巴黎世家推「披麻戴孝」頭巾？事實查核中心出手了…「設計師」曝光

近日這組「披麻帶孝」的時裝照在網路上被誤傳為巴黎世家所設計，經灣台灣事實查核中心查實，此為日本品牌。（圖／翻攝台灣事實查核中心官網）

這組造型特殊的頭巾照片，在網路上引發熱議，許多網友認為頭巾的造型類似於台灣的「披麻帶孝」，並留言表示：「這造型很不吉利」、「好像出殯」、「我不懂的時尚」、「上香、獻花、獻果、家屬答禮，後台領毛巾」。而這組照片更在網路上被誤傳，宣稱此為巴黎世家所設計。後經台灣事實查核中心查實，此設計來自於日本的設計師品牌，與巴黎世家無關。

事實上，這組照片為該品牌於年初在義大利佛羅倫斯舉辦的首次時裝秀中展出的其中一套服飾。品牌創辦人兼設計師桑田悟史（Satoshi Kuwata）構思了40套造型，主軸為「一天從早到晚的變化」，並以「折紙」概念設計多款正式服飾。在該品牌官方IG上，也確實可見網傳的頭巾造型照片，而照片中模特兒所穿的晨禮服、格紋褲、毛皮大衣與可折疊夾克，皆為品牌2025年秋冬款式。









