巴黎世家迎來手袋新紀元！2026年這3款焦點新包必須關注：變奏版Rodeo未免太實用！

巴黎世家Balenciaga新任創意總監Pierpaolo Piccioli 所操刀的2026春夏系列，結合創始人Cristóbal Balenciaga的原始精神以及歷代設計師時期，重塑了品牌歷史，強調回歸初心的那份心跳，其中多款新手袋都備獲好評，這就帶你細看3款焦點新包！

巴黎世家Balenciaga 2026春夏3款焦點新包：

BOLERO

Balenciaga 2026春夏主打BOLERO包款，採用圓潤感的東西向包型，於手柄裝飾由Pierpaolo Piccioli設計的全新機構式B Logo，分開至兩側的雙B給人一股莫名可愛的新鮮感！雖然BOLERO看起來基礎，但其實暗藏些機關！將包包翻到底部會發現一道隱藏拉鍊暗袋，為手袋增加不少神秘感，是你的話會放什麼在裡頭呢？

PARIS VII





PARIS VII看似經典永恆的外型，打開來卻充滿驚喜。其靈感來自Rodeo系列的厚重金屬旋轉鎖扣，包身前方的設計時尚迷一看就懂！內部空間分為三區夾層，有單純隔層與拉鍊功能，兼具安全性與實用性，還有一項不能遺漏的巧思，那便是可以把鎖扣扣在內層或外層，來變化出不同的風格外型，而這也正是重現了Rodeo的自在態度。

CLICCA

CLICCA的金屬扣也是Pierpaolo Piccioli的創新設計，他將B字母做成了鏤空的模樣，打造成復古韻味十足的金屬開扣，打開前需要研究一下，柔軟包身營造出自然的V型輪廓，一背上即帶來慵懶心情。













