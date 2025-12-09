巴黎世家「披麻戴孝」頭巾瘋傳 真相大反轉...設計師被神出

網路上流傳一張走秀畫面，並稱國際知名品牌Balenciaga（巴黎世家）所設計的頭巾，其造型神似「披麻戴孝」。（圖／翻攝自事實查核中心）





近日網路上流傳一張走秀畫面，並稱國際知名品牌Balenciaga（巴黎世家）所設計的頭巾，其造型神似「披麻戴孝」，引發熱議與揶揄。台灣事實查核中心查證指出，該圖片中的服飾品牌並非巴黎世家，而是日本設計師品牌SETCHU。

模特兒走在伸展台上，頭上著戴亞麻灰色的頭巾，不經讓很多人聯想為喪葬習俗中「披麻戴孝」，再加上巴黎世家品牌風格強烈，過去曾推出類似垃圾袋、洋芋片及印有烤鴨圖案的購物包及手拿包，因此不少人誤以為這組設計及照片出自巴黎世家之手。

台灣事實查核中心查證指出，透過以圖反搜發現，根據時尚雜誌《VOGUE》與《VOGUE JAPAN》報導，該照片實為2025年1月16日在義大利佛羅倫斯國際男裝展（Pitti Immagine Uomo）上，由品牌創辦人、設計師桑田悟史構思40套造型，主軸為「一天從早到晚的變化」，他以「折紙」概念來設計各種正式服飾，例如長版外套如果扣上裡布內的釦子，就能變形成短版長度。

查核中心檢視SETCHU的官方IG貼文，確實有發布網傳的頭巾造型照片，並說明照片中模特兒所穿的晨禮服、格紋褲、毛皮大衣與可折疊夾克，均為SETCHU的2025年秋冬款式。網傳圖片裡的服飾品牌是SETCHU，與傳言中提及的巴黎世家並無關係，因此屬於移花接木的錯誤訊息。

