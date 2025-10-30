巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜

巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Polène獻上了一份驚喜，那便是讓明星手袋款式Cyme和Number Nine穿上毛衣！推出了全新麻花針織款式。

Polène為人氣手袋推出「針織毛衣」版本

Poléne的包型數量並不多，推出新手袋的速度也不快，不過每當有新設計出爐，幾乎把把命中人心！Polène這回精心挑選近年擁有相當高人氣的Cyme與Number Nine包款，幫它們穿上了針織毛衣！

全新冬季版本的Cyme與Number Nine，採用產自烏拉圭的美麗諾羊毛，並於義大利手工製作，靈感源自成衣中常見的麻花編織技法，直接運用在手袋上頭，呈現出柔軟溫暖的意象，讓人看著就能感覺到一股暖意，底層則仍有小牛皮支撐著廓形。

總共帶來駝色、灰色與深棕色三種色調，Cyme包型於肩背帶、兩側飾帶保留了皮革質感，上方拼接不同的編織紋理；Number Nine則全以麻花針織面料包覆，提供Mini與Large的尺寸選擇。









