巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Polène獻上了一份驚喜，那便是讓明星手袋款式Cyme和Number Nine穿上毛衣！推出了全新麻花針織款式。
延伸閱讀：
小紅書、Ig洗版、巴黎排隊名店包包小眾品牌，Polène2025最新包款推薦
Polène為人氣手袋推出「針織毛衣」版本
Poléne的包型數量並不多，推出新手袋的速度也不快，不過每當有新設計出爐，幾乎把把命中人心！Polène這回精心挑選近年擁有相當高人氣的Cyme與Number Nine包款，幫它們穿上了針織毛衣！
直達官網
全新冬季版本的Cyme與Number Nine，採用產自烏拉圭的美麗諾羊毛，並於義大利手工製作，靈感源自成衣中常見的麻花編織技法，直接運用在手袋上頭，呈現出柔軟溫暖的意象，讓人看著就能感覺到一股暖意，底層則仍有小牛皮支撐著廓形。
直達官網
總共帶來駝色、灰色與深棕色三種色調，Cyme包型於肩背帶、兩側飾帶保留了皮革質感，上方拼接不同的編織紋理；Number Nine則全以麻花針織面料包覆，提供Mini與Large的尺寸選擇。
延伸閱讀：
巴黎小眾品牌Polène又有全新限量包款，合作愛爾蘭獨立品牌Róisín Pierce帶來雕塑般的皮革工藝，要收動作要快！
小紅書IG火紅Polène巴黎排隊名店又悄悄推出新包款Neyu，一次五款顏色斜背肩背都帥氣
巴黎小眾品牌2025全新包款推薦，Paris 女人都在背的Polène Paris、RSVP Paris、Lemaire
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● CASIO戒指錶「奢華黑金」新色！縮小10倍＋功能超齊，5大入手亮點帶你看
其他人也在看
外包裝美到捨不得拆！Diptyque、Maison Francis Kurkdjian 聖誕限量系列夢幻登場
無論是金光閃耀的書香童話，還是雪白如初雪的冷杉瓶身，這兩大品牌都以藝術與香氣編織出最療癒的冬季故事。Diptyque「燭金夜語」節慶限量系列：一場金色童話的香氛盛宴從巴黎書店到奇幻森林，Diptyque今年聖誕以「燭金夜語」為主題，打造出充滿詩意的聖誕香氛世界。整個系列...styletc ・ 9 小時前
鞋頭必關注！本週人氣球鞋盤點，海綿寶寶 x adidas Stan Smith Freizeit、AURALEE x New Balance CT500...入手資訊一次看
《海綿寶寶》x adidas Stan Smith Freizeit將卡通玩味與經典鞋款碰撞出令人玩味的風格，Freizeit 版本的 adidas Stan Smith 以俐落霧面黑漆皮鞋面登場，白色鞋帶對比鮮明，鞋舌笑臉細節讓童趣感十足marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
太犯規的可愛！LV ×村上隆聯名包登場、限量開搶…CASETiFY微笑花行李箱萌炸機場
Louis Vuitton x TakashiMurakami 村上隆系列Louis Vuitton推出 Artycapucines VII – Louis Vuitton x TakashiMurakami 系列，邀請日本當代藝術鬼才村上隆（Takashi Murakami）為經典的 Capucines 手袋 注入天馬行空的創造力，推出 11 款極具收藏價值的限量設計，讓藝術直接”...styletc ・ 4 小時前
不用飛韓國！SEVENTEEN、TXT 韓星私服愛用 NOMANUAL 正式登台，首爾人氣品牌快閃新光三越A11
以街頭精神與極簡設計美學聞名的韓國潮流品牌 NOMANUAL，正式登陸台灣！此次由 韓國現代百貨攜手台北新光三越A11 打造的第三站韓國潮流快閃企劃，帶來品牌秋冬全新系列與台灣限定商品，展現「不受框架束縛」的自由態度。更令人矚目的是，快閃店marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 穿上 BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列，同款老錢風單品一次看
SEVENTEEN S.COUPS 老錢紳士造型解析BOSS 全球品牌代言人、SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 於美國德州奧斯汀登場的 Formula 1® 美國大獎賽（Austin GP）現身！他身穿深色 Polo 衫搭配marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！
Step 1：光影修容讓輪廓更立體，一支完成自然小臉結構韓系小臉妝的精髓在於先定形，再上光——輪廓乾淨、不留硬線，但五官會有“自然挺”與“澎潤感”。I’M MEME的我愛小臉修容打亮棒就是這種日常版「立體臉捷徑」：一邊是霧感修容可收緊臉際、調整鼻影比例，另一邊帶細緻光澤的打...styletc ・ 2 小時前
睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！
觀察近幾季的時裝週秀場，會發現諸多品牌開始鼓勵女孩們把閨房穿著化為自信單品，像是Dolce&Gabbana、Saint Laurent、Miu Miu、Chloé……都推出不少以女性絲綢睡衣marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
這些「高級風柔霧彩妝」太好看了吧！奶霧底妝配霧光唇，一秒變身秋冬質感女孩！
LANEIGE：#小方塊氣墊 打造韓系奶霧光底妝想拍出韓妞那種「自帶柔光濾鏡」的底妝感，LANEIGE的NEO型塑霧感氣墊EX絕對是關鍵！加入藍色玻尿酸的高延展超微米粉體，有著81.55%高保養精華成份，能瞬間撫平毛孔與細紋，一拍就出現無瑕奶霧光；再搭配能讓粉體分佈更均勻的智慧氣袋...styletc ・ 1 天前
連姜泰伍都招架不住！金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火、私服穿搭從約會到上班全搞定
戲外的女主角金世正也早就是韓國「穿搭教科書」代表之一，她的私服不只時髦，還完美平衡甜美與幹練，難怪被韓網封為「最會穿的國民初戀」。金世正穿搭：襯衫＋西裝褲金世正的穿搭關鍵字就是乾淨、聰明、帶點俏皮，用顏色與剪裁修飾身形，讓造型看似簡單卻不平凡。像那件水藍...styletc ・ 7 小時前
Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！
Blackpink演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《Blackpink World Tour 》上週末10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位 Live Nation Taiwan先是以「Light up 高雄marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
急切割王子、粿粿！簡廷芮夫妻皆打破沉默回應了
神隱多日，簡廷芮終於在個人社群上發表聲明，做出回應。造咖 ・ 2 小時前
Gary老婆是真的很會穿：10套私服解析，皮外套、紗裙、球鞋都能穿出生活中的高級感
在9年前與Gary低調成婚的妻子Kim See Un近年以時髦的穿搭風格成為韓國女生關注的穿搭博主之一，無論是帥氣運動感的街頭造型，或是混搭風格的疊穿組合，Kim See Un都能完美消化，本篇編輯整理10套他的私服造型，也許會成為你秋冬的marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
百公里超低里程Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO Collector 2019拍賣求售，目前拍賣價7.9萬美元
Super Trofeo是Lamborghini Squadra Corse賽車運動部門舉辦的統規賽事，目前所使用的車款為Huracán Super Trofeo EVO2，而近日在拍賣網站上有出現Huracán Super Trofeo EVO Collector 2019，雖然不是EVO2車型，但重點目前拍賣價還算甜甜價。Lamborghini Squadra Corse賽車運動部門所舉辦Super Trofeo統規賽事，目前使用賽車為Huracán Super Trofeo EVO2，然而近日在Bring a Trailer拍賣網站上有賣家刊登Huracán Super Trofeo EVO Collector 2019，雖然不是最新的Huracán Super Trofeo EVO2車型，但Huracán Super Trofeo EVO Collector 2019是Lamborghini和Roger Dubuis合作推出的車型。由於是Super Trofeo統規賽事車款，因此Huracán Super Trofeo EVO Collector 2019當然也有著符合賽事規範Carture 車勢文化 ・ 6 小時前
秀智的Celine新歡包不是新款！薄荷綠Claude＋凱旋門包釦，四年前推出就是爆款
在成為Celine品牌大使之後，秀智越簡單越漂亮的穿搭風格讓身上的造型屢屢出圈，尤其是他私服中搭配的Celine包更是款款熱賣，近期秀智在首爾新開的香氛品牌nahes店內活動時，簡單的毛衣穿搭，讓肩上的薄荷綠Celine包包更搶眼，帶你一起marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
萬聖節限定開吃！餐酒館到手搖飲都玩出新花樣，暗黑魔法調酒、跳跳糖手搖飲全登場！
奧比酩 ALBE MING｜無國界料理餐酒館今年八月全新開幕的奧比酩，以「日咖 × 午點 × 晚食 × 夜酒」為核心概念，打造北高雄最具話題性的全天餐飲空間。由米其林餐盤主廚—曾勵翔 領軍，揉合亞洲創意與異國風味，提供義大利麵、披薩與創意料理等豐富選擇。人氣餐點包括「義式慢燉...styletc ・ 1 天前
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀造咖 ・ 6 小時前
【黑暗浴正夯】關燈洗澡竟能穩定情緒、助眠？倦怠世代最需要的療癒新方式！
但其實，想讓過度運轉的大腦喘口氣，不一定要飛去度假。最近在國外社群上爆紅的「黑暗浴（Dark Shower）」——關掉浴室的燈，在黑暗中洗澡——正成為新世代的紓壓儀式。黑暗浴為什麼這麼療癒？心理學家這樣說臨床心理學家 Rebecca Ray 博士指出：「黑暗能自然提醒大腦放慢腳步。...styletc ・ 1 天前
MSC地中海郵輪首度登場ITF旅展 早鳥限時優惠、限量驚喜好禮等你拿
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日登場，今年MSC地中海郵輪將以嶄新規模亮相參展。除了帶來MSC榮耀號2026年春季「高雄、基隆雙母港啟航」航程好消息外，現場還有互動活動與限時優惠與獨家下訂好禮，誠邀旅遊愛好者共賞地中海風格的海上榮耀之旅。七逗旅遊網 ・ 1 天前
陳昇「當兵就像一道菜」 目睹同袍脫肛血尿
陳昇昨（10╱29）舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」記者會，談到近來演藝圈閃兵連環爆，他以過來人的經驗分享：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味，增添不同經歷。對我來說，人生的各種體驗都想要嘗試，當時當兵加入軍樂隊讓自己學會演奏伸縮喇叭，也交了許多好友。」不過也有辛苦的地方，他透露有同袍因用錯力量，吹太大力導致脫肛、血尿。太報 ・ 1 天前
中壢巷弄裡的日式療癒！秋甜kakigori季節限定刨冰，HERO 2001太妃糖風味層次豐富
有些店，一走進去就讓人心裡變得柔軟；位在中壢巷弄裡的秋甜kakigori ，就是這樣一家會讓人駐足的店。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前