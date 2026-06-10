巴黎人體彩繪大賽嶄露鋒芒 南應美容攻占全球前十強

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台南應大美容系學生團隊在法國巴黎人體彩繪大賽中嶄露鋒芒，四組參賽隊伍攻占全球前十強席次。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大美容造型設計系團隊代表台灣出征前往巴黎蒙特勒伊博物館，參加二０二六法國巴黎人體彩繪大賽，在世界級選手激烈爭中脫穎而出，一舉斬獲第五、六、八、九名等多項大獎，四組參賽隊伍嶄露鋒芒，全數強勢攻占全球前十強頂級席次。

由世界人體彩繪協會（ＷＢＡ）與The Beauty Experience主辦的法國巴黎人體彩繪大賽，匯聚四十餘國、近五百名菁英選手齊聚同場競技。

大會今年的官方指定創作主題為「黃道十二宮與神秘星體」。各國選手無不使出渾身解數，運用高超的色彩調配與線條技巧，將模特兒的身體化作星空、星座與圖騰的藝術品，以此頌讚人體作為鮮活藝術品的無窮魅力，也藉此發出對浩瀚天體的無邊想像與無盡禮讚。

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南應大派出的四組優秀隊伍，挑戰大會規定且難度極高的「筆刷與海綿人體彩繪組」。學子們將深刻的人道關懷與靈魂哲思融入天文美學，透過人體畫布暢快淋漓的揮灑，並以無懈可擊的細緻技藝技壓全場。

其中由藍玉鳳、李忯芩聯合創作的「天秤座‧正義與普世星光」，榮獲世界第五名；邱苡恩、林雨霏攜手打造的「射手座‧內在追尋與宇宙縮影」，獲得第六名；王韻羽、簡愛聯手完成的「十二星座與神祕星空」，獲得第八名；還有劉玥彤、蘇鈺惠共同操刀的「星序神殿‧誕生與校準」，則獲第九名。

南應團隊不僅成功落實「實地技術交流」的參賽目的，更將該校素來所標榜的文化創意與生活美學根柢及實力，盡情揮灑於這處世界頂尖藝術家薈萃之地。充分展現台灣技職教育在國際時尚界無可取代的紮實技術。