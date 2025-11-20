巴黎優雅遇見甜點藝術！法國第一行李箱DELSEY PARIS攜手PIERRE HERMÉ

生活中心／綜合報導

DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ，用 LUTECE 行李箱來場法式邂逅

當法式旅行箱的節奏遇上精緻甜點的香氣，巴黎的浪漫於是被重新定義。法國第一大經典行李箱品牌旅行品牌 DELSEY PARIS ，自 1946 年誕生於巴黎，以近80年精湛工藝，創新設計與法式優雅著稱於國際。這次DELSEY首次攜手精品界的馬卡龍PIERRE HERMÉ，推出跨界合作企劃《DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ 甜蜜法式旅程》，以全新LUTECE系列為主角，融合旅行的節奏與甜點的溫度，將這份法式精神化作一場美好相遇，把旅行的風景與甜點的層次融合成一幅動人的畫，邀請所有衷情浪漫的旅人一起品味！

當巴黎優雅遇見甜點藝術！法國第一大行李箱品牌DELSEY PARIS 攜手 PIERRE HERMÉ法式甜蜜之旅啟程！（圖／DELSEY提供）

全球首發・LUTECE系列以法式靈魂開啟全新篇章

這次亮相的 LUTECE 系列不僅象徵 DELSEY 的全新設計語彙，更是全球首發、台灣搶先登場的重量級新品，承襲 DELSEY 百年法式旅行精神，以優雅的法式線條展現都市旅人的自信風格，榮獲 2025 年紅點設計大獎。箱體採用再生聚丙烯材質，兼具輕盈與耐刮特性；搭載專利 ZST 雙層防盜拉鍊、避震萬向雙輪、可擴充收納設計與 Apple AirTag 扣環，細節設計貼心而周到。行李箱不只是工具，更是旅人風格的延伸——不論在登機口或城市街角，都能成為一道優雅的風景。



當法式旅行箱的節奏遇上精緻甜點的香氣，巴黎的浪漫於是被重新定義。（圖／DELSEY提供）

法式甜點色調，描繪巴黎旅行的溫度

LUTECE 系列共推出三種顏色，蒙布朗棕—溫潤如栗子泥的柔和奶棕，堆疊出沉靜的細膩氣質；浮島米—如香草泡沫般的輕盈白霧，散發純淨柔光；馬卡龍綠—帶著薄荷奶香的清新明亮，宛如塞納河畔的微風。三種色調皆蘊含法式甜點的層次與細緻，讓每一趟旅程都像是一場可品嚐的巴黎體驗。

這次亮相的 LUTECE 系列不僅象徵 DELSEY 的全新設計語彙，更是全球首發、台灣搶先登場的重量級新品。（圖／DELSEY提供）

巴黎味覺邂逅旅行節奏 收藏專屬的甜蜜回憶

此次 DELSEY PARIS 與 PIERRE HERMÉ 的限定合作，將「旅行的節奏」與「甜點的香氣」完美融合。凡於DELSEY活動指定門市購買 LUTECE 系列行李箱，即可獲得 PIERRE HERMÉ 經典巴黎鐵塔造型馬卡龍鐵盒四入乙份，(無法挑選口味，贈完為止)。此款為 DELSEY PARIS 客製限定款，僅限活動贈送、門市不販售。

另外，於 PIERRE HERMÉ 活動指定門市消費不限金額可享 DELSEY 限時優惠；前往 DELSEY 指定門市靠櫃體驗加入會員，更可獲得DELSEY限量吊牌贈禮 (數量有限，贈完為止)。

此次 DELSEY PARIS 與 PIERRE HERMÉ 的限定合作，將「旅行的節奏」與「甜點的香氣」完美融合。（圖／DELSEY提供）

官方 IG 限時贈禮，免費體驗美學與功能的旅人逸品

活動期間 DELSEY 官方 Instagram 也同步推出贈禮活動，完成任務有機會免費獲得 27吋LUTECE行李箱與DELSEY 限量行李吊牌，將全球頂尖法國旅行品牌的法式浪漫直接帶回家！

從旅行箱的結構工藝到甜點的細膩香氣，這場跨界合作用五感詮釋法式精神，讓優雅不在遠方，而是隨行的生活態度。DELSEY 與 PIERRE HERMÉ 用五感詮釋法式生活態度，邀旅人一同細細品味這場甜蜜法式旅程。

《DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ 甜蜜法式旅程》了解更多活動詳情 >> https://btu.tw/FYVSK

DELSEY 活動指定門市

•信義三越 A11（0977-726-092）台北市信義區松壽路11號5樓

•復興 SOGO（0977-536-899）台北市大安區忠孝東路三段300號7樓

•新竹 SOGO（0976-079-610）新竹市東區中央路239號5樓

PIERRE HERMÉ 活動指定門市

•台北晶華酒店 Regent Café（02-2511-6222）台北市中山北路二段39巷3號1樓

•台北復興 SOGO（02-8772-6222）台北市大安區忠孝東路三段300號1樓

•台北新光信義 A9 Boutique（02-2723-0222）台北市信義區松壽路9號1樓

