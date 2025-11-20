巴黎優雅遇見甜點藝術！法國第一行李箱DELSEY PARIS攜手PIERRE HERMÉ
生活中心／綜合報導
DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ，用 LUTECE 行李箱來場法式邂逅
當法式旅行箱的節奏遇上精緻甜點的香氣，巴黎的浪漫於是被重新定義。法國第一大經典行李箱品牌旅行品牌 DELSEY PARIS ，自 1946 年誕生於巴黎，以近80年精湛工藝，創新設計與法式優雅著稱於國際。這次DELSEY首次攜手精品界的馬卡龍PIERRE HERMÉ，推出跨界合作企劃《DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ 甜蜜法式旅程》，以全新LUTECE系列為主角，融合旅行的節奏與甜點的溫度，將這份法式精神化作一場美好相遇，把旅行的風景與甜點的層次融合成一幅動人的畫，邀請所有衷情浪漫的旅人一起品味！
全球首發・LUTECE系列以法式靈魂開啟全新篇章
這次亮相的 LUTECE 系列不僅象徵 DELSEY 的全新設計語彙，更是全球首發、台灣搶先登場的重量級新品，承襲 DELSEY 百年法式旅行精神，以優雅的法式線條展現都市旅人的自信風格，榮獲 2025 年紅點設計大獎。箱體採用再生聚丙烯材質，兼具輕盈與耐刮特性；搭載專利 ZST 雙層防盜拉鍊、避震萬向雙輪、可擴充收納設計與 Apple AirTag 扣環，細節設計貼心而周到。行李箱不只是工具，更是旅人風格的延伸——不論在登機口或城市街角，都能成為一道優雅的風景。
法式甜點色調，描繪巴黎旅行的溫度
LUTECE 系列共推出三種顏色，蒙布朗棕—溫潤如栗子泥的柔和奶棕，堆疊出沉靜的細膩氣質；浮島米—如香草泡沫般的輕盈白霧，散發純淨柔光；馬卡龍綠—帶著薄荷奶香的清新明亮，宛如塞納河畔的微風。三種色調皆蘊含法式甜點的層次與細緻，讓每一趟旅程都像是一場可品嚐的巴黎體驗。
巴黎味覺邂逅旅行節奏 收藏專屬的甜蜜回憶
此次 DELSEY PARIS 與 PIERRE HERMÉ 的限定合作，將「旅行的節奏」與「甜點的香氣」完美融合。凡於DELSEY活動指定門市購買 LUTECE 系列行李箱，即可獲得 PIERRE HERMÉ 經典巴黎鐵塔造型馬卡龍鐵盒四入乙份，(無法挑選口味，贈完為止)。此款為 DELSEY PARIS 客製限定款，僅限活動贈送、門市不販售。
另外，於 PIERRE HERMÉ 活動指定門市消費不限金額可享 DELSEY 限時優惠；前往 DELSEY 指定門市靠櫃體驗加入會員，更可獲得DELSEY限量吊牌贈禮 (數量有限，贈完為止)。
官方 IG 限時贈禮，免費體驗美學與功能的旅人逸品
活動期間 DELSEY 官方 Instagram 也同步推出贈禮活動，完成任務有機會免費獲得 27吋LUTECE行李箱與DELSEY 限量行李吊牌，將全球頂尖法國旅行品牌的法式浪漫直接帶回家！
從旅行箱的結構工藝到甜點的細膩香氣，這場跨界合作用五感詮釋法式精神，讓優雅不在遠方，而是隨行的生活態度。DELSEY 與 PIERRE HERMÉ 用五感詮釋法式生活態度，邀旅人一同細細品味這場甜蜜法式旅程。
《DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ 甜蜜法式旅程》了解更多活動詳情 >> https://btu.tw/FYVSK
DELSEY 活動指定門市
•信義三越 A11（0977-726-092）台北市信義區松壽路11號5樓
•復興 SOGO（0977-536-899）台北市大安區忠孝東路三段300號7樓
•新竹 SOGO（0976-079-610）新竹市東區中央路239號5樓
PIERRE HERMÉ 活動指定門市
•台北晶華酒店 Regent Café（02-2511-6222）台北市中山北路二段39巷3號1樓
•台北復興 SOGO（02-8772-6222）台北市大安區忠孝東路三段300號1樓
•台北新光信義 A9 Boutique（02-2723-0222）台北市信義區松壽路9號1樓
更多三立新聞網報導
首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS台灣見面會 全球首發新隊長還有神秘嘉賓
普發金變2萬！高鐵推飯店聯票狂撒優惠 7折車票＋住一晚送一晚全都上
該幫你的手機換衣服了！CASETiFY花招全開 黑五花市正式開市
普發1萬助攻！黑五狂購節熱度超越雙11？揭三大消費趨勢
其他人也在看
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 6 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 5 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 4 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 21 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 8 小時前