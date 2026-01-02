巴黎凱旋門跨年迎「2036」？ 米其林主廚揭示警酒駕含意

在全球各地迎接2026年的絢爛煙火、燈光秀中，法國巴黎凱旋門在倒數前出現「2036」字樣引發網路熱議，有網友一度以為，是當地主辦單位投影時，不慎將2026年誤植為2036。

不過在擁有17顆星的法國米其林主廚雅尼克（Yannick Alléno）出面說明後，「2036」代表的含意也終於揭曉。雅尼克在跨年前一天就發文預告，邀請民眾午夜前在香榭麗舍大街見面，「凱旋門有話要對你們說」。

（圖／截自associationantoinealleno IG）

在跨年活動結束後，雅尼克再度發布貼文表示，自己的兒子安托萬（Antoine Alléno）在3年前遭無照酒駕者撞死，他因此成立「安托萬阿萊諾協會」，開始推動道路過失殺人罪立法，並提倡交通安全的重要性。此次活動即是由該協會與巴黎市政府合作舉行。

而投影在凱旋門上的「2036」，代表的是「不要等到十年後才慶祝下一個新年」，希望藉此提醒民眾勿酒駕，並照顧好身邊的人。根據法媒報導，此句話的發想是因為根據法國現行法規，道路交通事故過失殺人罪最高刑期為10年。

