巴黎協定十年拔河 地球升溫回不去

在2050年以前達成淨零碳排，並將全球升溫幅度，控制在攝氏1.5度以內的目標，人類真的有機會達成嗎？世界氣象組織預估，在未來4年內，全球平均升溫幅度，超過1.5度的機率，高達70%；每年全球的平均氣溫，都將比工業化前，高出1.2到1.9度，顯示各國減低碳排放的努力，還遠遠不足。未來兩周，各國代表在巴西貝倫齊聚一堂，進行1年1度的聯合國氣候峰會談判，COP30。如何應對氣候變遷，將成為各方關注的焦點。

各國簽訂巴黎協議將屆滿10年，但世界氣象組織指出，人類將全球升溫幅度，控制在攝氏1.5度以內的防線，卻極有可能失守，各國減少碳排量，仍需做得更多。

波茨坦氣候影響研究所所長 羅克斯特倫：「氣候變遷發生的速度，比我們預測的要快，因此，氣溫上升得更快，造成的影響也更頻繁、更嚴重。」

野火和極端熱浪，在全球各地頻繁出現，世界氣象組織預估，2025至2029年，全球平均升溫幅度，超過1.5度的機率為70%；每年，近地表的平均氣溫，都將比工業化前，高出1.2到1.9度，已對全球造成致命性的災難。

前聯合國氣候變遷綱要公約執行秘書 菲格蕾絲：「自巴黎氣候大會以來，(暖化對地球)破壞的速度，和科學界預測的嚴峻升溫速度，也呈指數級增長。」

冰川學家指出，自2015年以來，全球冰川以及格陵蘭和南極的冰蓋中，已有超過7兆噸的冰消失，體積相當於1900萬座位於紐約市的帝國大廈。

但好消息是，聯合國報告指出，去年全球新增電力中，有74%來自太陽能、風能和其他綠色能源。

此外，10年前，全球電動車的銷售量為50萬台，去年則高達1700萬輛，成長超過30倍。各國須以實際行動展現決心，人類才有機會在2050年以前，達成淨零碳排。

前聯合國氣候變遷綱要公約執行秘書 菲格蕾絲：「太陽能發電的成長速度，是10年前預測的15倍，風力發電則是10年前預測的3倍，我們面臨著一個極為嚴峻的挑戰，但我們絕不放棄。」

