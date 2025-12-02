《巴黎協定》十週年成績單：國際組織點名各國 NDC3.0三項不及格

2025年是全球氣候治理的關鍵時刻，《巴黎協定》通過已十年，距離2050淨零目標僅剩25年。今年聯合國氣候大會（COP30）是檢視各國氣候目標承諾與執行進度的關鍵時刻。台灣雖已提出NDC 3.0，但不該只是流於文本或形式，這將是台灣履行淨零承諾，與全球共同守護1.5°C目標的關鍵機會。

依據《巴黎協定》規定，各締約方每五年需提交新一版的國家自定貢獻（Nationally Determined Contribution, NDC），以展現實現升溫控制在1.5°C內的承諾。今年2月正是NDC3.0的提交期限，儘管2023年的首次全球盤點確實推動全球氣候行動的進展，但未能使世界走在符合1.5°C目標的路徑上。因此，本次NDC 3.0的關鍵不僅在檢視首次全球盤點的成果，更需具體展現各國氣候行動進展及企圖心。

11月底，COP30甫於巴西貝倫落幕，大會於會前要求尚未提交新版NDC的締約方，須於會前完成遞交。COP30的意義不僅是檢視各國的書面承諾，更關乎全球氣候行動是否仍能守住1.5°C目標的最後機會。然而，各國提交過程未如預期，多數國家延後至會議期間才補交文件，截至2025年11月26日，共有119個締約方完成提交NDC。

NDC3.0全球檢視：氣候行動必須加快腳步

10月底，聯合國在COP30前夕發佈了《NDC綜合報告》（Nationally Determined Contributions Synthesis Report），涵蓋截至9月30日、共64個正式提交NDC的締約方，結果顯示大部分國家都逐步邁向淨零，但數據僅約佔2019年全球排放量的30%，仍不足以描繪全貌。

以進展來說，本次NDC3.0顯示，大部分國家的排放軌跡符合從2030年目標邁向長期淨零的線性路徑，但仍須加速行動。此外，調適與韌性在各國提交的NDC中重要性提升，有73％的NDC納入調適內容。

國際組織氣候行動追蹤者（Climate Action Tracker, CAT）於COP30期間公布的最新報告指出，在其分析的40個國家中，幾乎沒有國家調整2030年目標，而新提出2035年目標也未能扭轉目前落後的排放趨勢。儘管如此，《巴黎協定》在過去十年仍帶來具體的改變，讓原先預測至2100年全球升溫為3.6°C，最新預測將降至約2.6°C。

雖然各國已公布新一輪2035年目標，但全球企圖心仍未提升。CAT依現行NDC與長期目標推估，2030年全球排放量將達530至570億噸二氧化碳當量（CO₂e），2035年為480至520億噸，若要維持1.5°C目標，2030年須降至270億噸、2035年降至210 億噸二氧化碳當量。換言之，各國目標與1.5°C路徑的差距不但未縮小，反而持續擴大。

世界資源研究所（World Resources Institute）亦同樣指出，截至11月9日，共108個國家提交新的NDC，涵蓋全球約71%的排放量，但整體承諾的減排仍不到2035年1.5°C目標所需減量的14%。

三大關鍵缺失 NDC3.0的共同挑戰

對應國際氣候行動網絡（Climate Action Network International）的分析，各國遞交的NDC在三項關鍵指標上全數不及格，包括終止化石燃料生產、提供國際氣候融資，以及確保公正轉型。

首先，儘管COP28已明確要求逐步淘汰化石燃料，但未提出明確時間軸。本次COP30也未達成承諾，各國正考慮透過碳抵換或碳捕捉、利用與封存（CCUS）來達成減量目標，選擇將政策重心從汰除化石燃料，轉向減少生產過程的排放。

其次，在氣候融資方面仍嚴重不足，雖然加拿大與英國有具體列出2025年後的氣候融資金額，但未說明如何履行公平份額責任，目前也僅有日本與英國在NDC中提及調適融資。

最後，雖然多數國家都有提及「公正轉型」，但卻缺乏具體的執行措施，也未能實際觸及不平等問題，更缺少如社會保障、社會對話或尊嚴勞動等核心概念。雖有國家提到原住民族諮詢，但未明確承諾遵守「自由、事前且知情同意」（FPIC）原則或落實《聯合國原住民族權利宣言》。

全球氣候行動雖持續進展，但速度、深度及公平性仍遠不及所需，若要守住1.5°C目標，各國需強化NDC與具體行動整合，明確啟動汰除化石燃料、發展再生能源、提升透明度，並充分確保氣候融資與落實公正轉型等措施。

強化2035年減量目標並提出具體政策

透過CAT提出的各國NDC3.0分析可以看出，大多數國家的2035目標仍未與1.5°C路徑一致，在政策落實、企圖心、汰除化石燃料與能源轉型方面皆存在不同程度的落差。

以南韓為例，南韓氣候能源環境部部長金星煥（김성환）於COP30上正式宣布南韓2035年的NDC目標，並重申2050碳中和的國家承諾，同時全面推動「韓國綠色轉型」(K-GX)。為達成2035年目標，各部門主要減量政策措施涵蓋：提升再生能源占比、導入低碳製程、推動近零耗能建築與熱供應電氣化，以及加速電動車與氫能車普及等。

對此，南韓NGO組織Plan1.5呼籲，政府應立即停止討論「僅約五成」左右的減量目標，直指此目標忽視氣候危機，是僅代表產業利益的選擇，卻被包裝成合理務實的政策選項。

同時，政府官方線上意見平台統計，約有95％的民眾要求將2035 NDC設定為65%，以符合1.5°C的目標。但政府並未提出任何具體程序，亦未說明未來這些意見將如何反應在決策上，只是形式上完成「意見搜集」，公民參與流於形式。

從UNDP檢核表看台灣NDC 3.0：哪些過關、哪些待加強？

台灣已依循《氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）提出台灣NDC 3.0。台灣氣候行動網絡（TCAN）研究中心參考國際標準提出了具體檢核意見，如「2035年減量目標不足，應提升至52％」、「關鍵部門需訂定明確減量目標與策略」、「缺乏當責的治理機制」。同時，也進一步對應聯合國發展計劃署（UNDP）所制定的「NDC 3.0檢核表」，透過五大面向、共65項檢核題目，以確保台灣NDC3.0內容與精神的完整性。

這份檢核表結合了125個國家執行NDC過程所累積的經驗，並希望能協助各國依據「清晰、透明且可理解的國家自定貢獻資訊」（ICTU）提交NDC，作為準備、審查與評估NDC時的重要參考工具。

依據檢核表檢視後，台灣NDC3.0版本仍存在幾項缺失。

參與制度設計不足：目前地方政府、民間組織與弱勢群體等參與不足，私部門的角色也未被明確界定，難以形成真正的多元共治。 調適與長期規劃缺口：內容未具體提出2035年調適量化目標，顯示調適企圖心與執行力上仍有落差。 清晰與透明度不足：雖已建立制度基礎，但在強化透明度架構（EFT）、資金與技術追蹤及公正轉型，仍多有不足。 可行性待加強：台灣缺乏完整的減緩與調適成本估算，亦未提出具社會共融性的投資策略，在國際公共與私人資金的內容也著墨不足。雖然已揭示綠色金融與《巴黎協定》第6條碳市場的制度準備，但對能力需求、技術缺口與法規完善的盤點仍不充分。

整體而言，台灣NDC3.0在參與治理、調適目標與資金監管機制上仍需強化，方能真正提升可執行性與國際可信度，並與國際接軌。

COP30的關鍵呼籲：落實氣候責任，促進全球共同投入

COP30大會主席團於11月18日發布「全球交工：凝聚動員全球對抗氣候變遷」草案（Global Mutirão: uniting humanity in a global mobilization against climate change），重申需正視企圖心與具體執行的差距，並透過落實NDC使各國行動對齊1.5°C路徑。國際氣候行動網絡肯認草案的重要性，但認為仍未真正提出彌補「差距」的實際作法，並建議不相符的締約方應重新更新NDC。

國家自定貢獻夥伴計畫（NDC Partnership）同樣表示，挑戰在於如何將目標轉化為具體行動。為達成NDC目標，各國需將氣候納入國家政策核心，設定明確氣候行動路線，並建立包容和公正的參與機制，促進政府與社會的共同投入。

本次COP30是檢視各國氣候目標承諾與執行進度的關鍵時刻。主辦國巴西也藉由大會主題向世界發出「一起努力投入這場全球氣候行動」的邀請，呼籲更多行動者跨越疆域，連結各地的行動並匯聚力量，透過全球集體共作，開啟更重視參與、公平及互助的新氣候治理模式，形成更強大且持續的全球氣候行動。

對台灣而言，台灣NDC3.0必須與1.5°C目標路徑保持一致，以符合台灣2050淨零路徑，不該只是流於文本或形式，而應作為推動淨零的關鍵工具，也是衡量台灣與國際共同努力的重要基準。政府未來需持續擴展再生能源發展、逐步汰除化石燃料，並確保公正轉型、調適行動與氣候融資的具體承諾得以落實，這將是台灣履行淨零承諾、共同守護1.5°C目標的關鍵機會。