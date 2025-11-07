《巴黎協定》十週年 COP30倒數 四大關鍵議題一次看

一年一度的聯合國氣候變遷大會邁入第30屆（UN Climate Change Conference，COP30），將於今年11月10日至21日在巴西亞馬遜地區的貝倫（Belém）登場。這次會議也被稱為「森林COP」、「亞馬遜COP」、「Nature COP」，顧名思義，熱帶雨林與自然保育將成為本屆焦點之一。

這場被稱為「森林COP」或「亞馬遜COP」的會議，不僅象徵全球對自然與森林保育的重視，也將是各國檢視減碳承諾與設定新目標的關鍵時刻。以下帶你一次掌握本屆會議的核心議題與看點。

COP30是什麼？

COP（Conference of the Parties）為《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）的締約方大會，每年舉行一次，集結近200個國家共商氣候變遷議題與解決方案。

今年的主辦城市貝倫坐落於亞馬遜雨林的門戶地帶，會議正式登場前，便有不少爭議，如當地政府為改善交通易達性，正修建一條橫跨亞馬遜雨林的「永續高速公路」，環團質疑，此舉與氣候會議的象徵意義背道而馳。

COP30的重要議題，除了2025年需提交新的國家自訂貢獻（Nationally Determined Contributions，NDC）外，依然圍繞在最棘手的氣候資金議題上。

2024年在亞塞拜然巴庫舉行的COP29，歷經延長談判，雖然初步達成新的「氣候資金集體量化目標」(new collective quantified goal，NCQG），同意由富國帶頭，在2035年前每年動員3000億美元支援開發中國家的氣候行動，但原本同為重點議題的損失與損害基金（loss and damage fund），關注度則大幅下降，唯一取得的進展是宣布該基金進入「全面運作」（fully operationalization）階段，其餘並無實質進展。

至於曾在COP28引起高度關注的「逐步脫離化石燃料」（transitioning away from fossil fuels）議題，在COP29甚至因產油國的堅決反對，在決議中隻字未提。

COP30四大關鍵議題

1.《巴黎協定》十週年：更強、更具企圖心的NDC3.0

《巴黎協定》要求各國每五年提出更具企圖心的氣候承諾。提交第三輪NDC的官方期限原為2025（今）年2月10日，然而全球有95%的國家未如期提交。截至9月30日，UNFCCC秘書處開始撰寫國家自訂貢獻報告（2025 NDC Synthesis Report）時，仍僅有64個國家提交NDC，占2019年全球排放量的30%。

11月3日，中國正式提交NDC，使目前NDC所涵蓋的全球排放量一舉躍升至61%。根據《2035年中國國家自主貢獻報告》，其承諾到2035年將溫室氣體淨排放量比峰值減少7%~10%。這是首次中國提出具體的減量目標，在此之前，中國僅曾於2020年宣布，將在十年內達到排放量峰值，並力求在2060年前達成「碳中和」。

11月5日，歐盟壓線提交NDC，相較於1990年水準，於2035年減排66.25%至72.5%之間。美國雖早在2024年12月即已提交NDC，但由於其隨後退出《巴黎協定》，該承諾恐怕只剩下象徵性意義。如何推動各國交出「更強版本」的NDC，將是本屆的一大挑戰。

2. 氣候融資缺口與「巴庫－貝倫路徑圖」

為使在COP29達成的「氣候資金集體量化目標NCQG」結論能順利銜接到COP30，特別在協議中納入「巴庫－貝倫路徑圖」（Baku to Belém Roadmap），由今年及去年的主辦國亞塞拜然與巴西共同制定，規劃逐步增加來自公共與私人管道的氣候資金，並投入開發中國家。

該路徑圖的目標是到2035年每年達成1.3兆美元的氣候融資。如何將此「路徑圖」轉化為具體投資與信任機制，將影響後續氣候融資談判的氣氛與成效。

3. 逐步終結化石燃料：從「承諾」走向「如何實踐」

在COP28通過「逐步脫離化石燃料」的決議後，巴西期望本屆能進一步提出一份「有計畫且符合公正轉型的終結化石燃料路徑圖」（planned and just transition to end fossil fuels），也倡議藉由「行動議程」（Action Agenda）整合地方政府、企業與民間社會力量，共同落實能源轉型與全球盤查（GST）目標。

COP29時，由於產油國家的強烈反對，未在終結化石燃料的議題上取得任何進展，本屆能否避免再度上演，仍有待觀察。

4. 創新熱帶森林金融機制（TFFF）

作為「森林COP」，巴西將推出 「熱帶森林永續金融機制」（Tropical Forest Finance Facility, TFFF），每年擬動員40億美元，獎勵在保育熱帶森林有所成效的國家。

此基金由金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）與英國、挪威等共同支持，計畫提供每公頃每年4美元的保育補助，並承諾至少將20%用於原住民與當地社區。外界認為，若順利推動，TFFF將有潛力改變森林國家的政策結構，成為自願碳市場以外的新模式。

COP30前的國際情勢變化

另外，值得觀察的是，過去一年發生的重要國際事件，也間接影響著COP30的氛圍與走向。

首先，美國再度宣布退出《巴黎協定》，使全球第二大排放國的減碳步伐放緩，也削弱了其他國家提交雄心目標的政治壓力。美國與多個歐洲國家同時縮減氣候與發展援助預算，恐使開發中國家更難推進氣候行動，並加深南北信任裂痕。

另一方面，國際法院（ICJ）在今年7月發布歷史性的氣候變遷諮詢意見，認定各國在國際法下有保護氣候系統免於人為溫室氣體排放的義務，若違反可能須負起賠償責任。該意見雖不具強制力，但已明確對各國與會代表及領導人揭示，未盡氣候保護責任，是直接違反國際法義務的行為。

氣候談判的艱困之路

《巴黎協定》時，各國承諾將全球升溫控制在1.5°C以內。然而，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務（C3S），去年全年平均全球氣溫就已首度超過工業化前水準 1.5°C，意即氣候變遷已進入前所未有的迫切階段。

觀察近年COP的關鍵議題與結論可以發現，縱使暫時針對某項議題取得突破性進展，也未必能夠在後續的會議中持續推進。這是因為，隨著議題具體化，利害關係相反的國家往往會提出反對意見，在COP採取「共識決」的體系下，難以在所有會員國間取得共識。唯有各國展現更堅定的決心，放下更多政治角力與經濟利益的考量，才能使有意義的氣候討論得以延續。