「巴黎吸血鬼」太平間生吃屍肉！他坦言口感：像馬肉

國際中心／饒婉馨報導

Nico Claux近期上了一個的訪談頻道，他在影片首次透露自己如何從一個迷戀死亡的青少年，演變成一名連環殺手；甚至提到自己曾在太平間工作，坦白「飲血、盜墓到吃人」，並在他獲釋後，將種種經驗引用於創作。





Nico Claux（尼可．克勞克斯）被稱為「吸血鬼殺手」，並在訪談中首次完整述說他的獵奇經歷。（圖／翻攝Youtube頻道《Anything Goes With James English》）

Nico Claux（尼可．克勞克斯）曾是一位連環殺手， 近期上了一部訪談，主題圍繞著他「吸血鬼殺手」（Vampire Killer）的綽號、經歷。他從童年充滿了情感上的忽視，父親經常出差，母親患有臨床抑鬱症，因此他形容，墳場是唯一能讓他感到「安全與平靜」的地方，而這也是他首次系統性的完整描述他的經歷。克勞克斯表示，一切都源自他10歲時，經歷了祖父的過世。他開始被死亡莫名的吸引，12歲的時候，讀到日本知名食人犯佐川一政的巴黎案件，就開始幻想「咬碎、撕裂肉塊」的畫面，甚至還把這些幻想帶入性情境。當年法國制度不嚴，讓克勞克斯成年後能直接去太平間上班，他在解剖室「被單獨留守」時，便開始偷偷割下屍體小塊的肉，並從現場生吃變成外帶回家煮來吃。

他只因謀殺罪被判刑12年，而且實際只服刑了7年多，引起法國大眾不滿。（圖／翻攝Youtube頻道《Anything Goes With James English》）

克勞克斯在網路上認識巴黎男子比索尼耶（Thierry Bissonnier）並在見面後殺害他，企圖分屍食用；不過他在進行計畫中，拿受害者的支票去買錄影機，而被警方當場抓包。最誇張的是，他做出這些獵奇的罪刑，卻只因謀殺罪被判12年，且服刑僅7年4個月就提前出獄。主持人James於訪談中詢問他：人肉吃起來像什麼？對此，克勞克斯表示：人肉？像馬肉，還強調「味道不是重點，讓我上癮的是那種讓神經整個被電到的刺激感」，引起法國人民的巨大反彈。

他如今把自己這些陰暗恐怖轉向到創作、藝術，甚至出版關於連環殺手、精神病學報告的書籍。（圖／翻攝Youtube頻道《Anything Goes With James English》）

克勞克斯還為自己先前犯過的罪刑沒被抓捕，而產生一種「無敵感」，在獄中與其他連環殺手傳信，藉此把陰暗慾望轉向藝術和寫作。他現在是一名藝術家，擅長以紅、黑、白三色描繪罪犯的臉部特寫，並經營一家名為「Serial Pleasures」的出版公司，專門出版連環殺手的手稿及精神病學報告。影片中，他還對可能有「黑暗衝動」的年輕人發出嚴厲警告：如果你想贏得這場戰鬥，那就利用你的邪惡衝動、你的黑暗、你內心的惡魔，去做一些具有創造性的事，讓你能夠維生並感到快樂的事情。





