巴黎啟用首條通勤纜車 日逾萬名乘客受惠

全長4.5公里、共設有5個站點的城市通勤纜車，在法國巴黎都會區正式啟用。以往纜車的功用是協助遊客翻山越嶺到各個觀光景點，如今卻變成連接郊區各城鎮到市區的新選擇。

現在纜車行駛的路段，原本是要加開公車班次，或是再建造一座新橋連接，可是當地已經有火車、高鐵和高速公路了，如果要再從地面開發新的交通，工程太浩大，但纜車可以不受彎曲地形的限制，讓郊區往市區的通勤時間，從原本搭公車或是開車要40分鐘的車程，現在縮短到只剩下18分鐘。

法蘭西島議會主席佩克雷斯表示，「今天我真的非常高興，我知道這為居民帶來很多益處，可以省下20分鐘搭公車的塞車時間，來回就可以省下40分鐘，而且是高品質的搭乘經驗。」

法國目前有7座城市設置通勤纜車，全新的C1除了是目前歐洲最長的纜車，更是大巴黎地區第一條通勤用的纜車，相較於興建地鐵需要10億歐元、約台幣370億元，空中纜車的造價只有1.38億歐元、約台幣51億元。此外，每天來來回回共出動105個車廂，而每個車廂可搭乘10人，預計1天會有11000名乘客受惠。

法蘭西島議會主席佩克雷斯指出，「纜車的成本不貴，比輕軌電車便宜很多，它需要的資金約1.3億歐元，車廂要600萬歐元，所以這些地區承擔一半的成本，各部門則出了30%，而政府跟歐洲則是付了20%，這是粗估的成本，但跟輕軌電車比起來，這些錢不算什麼。」

C1空中纜車在上下班的尖峰時段，每30秒就有一班，1小時預計可運送1600人，而且採取無障礙設計，方便行動不便者和高齡者搭乘。此外，票價跟公車和地鐵都一樣，單程2歐元、約台幣74元。當地的居民說，搭上這條纜車，很像觀光客要去滑雪場一樣，還可以俯瞰整座城市的風景。

瓦朗通市長亞武茲表示，「他們熱切期盼開通這條纜車，這能讓他們從這裡直通巴黎，並且賦予他們行動自由，這點非常重要，這個選區的所有選民都渴望搭乘這條C1纜車。」

法蘭西島議會主席佩克雷斯形容C1空中纜車的實現，就像是經歷了10年的障礙賽一樣，因為經過了各項評估，建造地上或是地下交通已經不可行，必須得說服居民接受空中交通，而這項工程的成功，除了創新，也為郊區交通增加很多可能性，更為未來的各種空中運輸鋪路。