巴黎地鐵傳隨機攻擊！ 25歲男持刀連刺3人

巴黎地鐵3號線驚傳隨機持刀攻擊，3名女性乘客受傷，25歲馬利籍嫌犯案發不到3小時落網。（翻攝自X@BuzzFlare）

法國巴黎地鐵驚傳隨機攻擊事件。當地時間12月26日下午，地鐵3號線沿線接連發生持刀攻擊，短短半小時內，3名女性乘客先後遭刺傷，引發通勤族恐慌。警方在案發不到3小時內，於巴黎北郊薩爾塞勒（Sarcelles）逮捕一名25歲馬利籍男子，初步排除恐怖攻擊動機，全案仍在深入調查中。

發生了什麼事？地鐵3號線接連傳出攻擊

嫌犯的犯案工具。（翻攝自X@BuzzFlare）

綜合外媒報導，根據巴黎警方與法國內政部說法，事件發生於26日下午4時10分至4時45分之間，嫌犯疑似沿著地鐵3號線行動，先後在「藝術與工藝站（Arts-et-Métiers）」、「共和國站（République）」及「歌劇院站（Opéra）」犯案，皆位於巴黎市中心精華地段。巴黎大眾運輸公司（RATP）一度宣布共和國站暫停停靠，配合警方行動，直到約1個半小時後才恢復正常營運。

受害者傷勢如何？

法國內政部指出，嫌犯先是無明顯原因刺傷一名女子背部後逃逸，數分鐘後又對第二名女子的腿部下手，第三名女子則於下午4時45分左右遭刺傷背部。前兩名傷者經緊急送醫治療，均無生命危險；第三名女子則自行前往醫院就醫。現場目擊的法新社記者描述，在共和國站月台看到一名腿部受傷、情緒明顯受驚的女性，正由安全人員協助。

嫌犯如何落網？不到3小時即被逮

警方透過地鐵監視器畫面與民眾提供的特徵描述，迅速鎖定嫌犯身分，並利用手機定位技術展開追蹤。當晚6時40分至6時55分之間，嫌犯在巴黎北方的薩爾塞勒遭警方逮捕，全程未發生衝突，隨後被帶回偵訊。法國內政部長與巴黎警察總監皆公開讚揚警方與交通警察單位的即時反應，強調監視系統與第一線人員的熟悉地形，是迅速破案的關鍵。

嫌犯是誰？是否涉及恐怖主義？

檢方指出，嫌犯為2000年出生、現年25歲男子，警方早有其前科紀錄，涉及財產犯罪。法媒進一步披露，該男子疑似為毒癮者，目前已排除恐怖攻擊動機。法國內政部說明，嫌犯為馬利籍人士，非法居留法國，過去曾因吸毒狀態下破壞公物、加重竊盜及性侵害等罪名遭判刑，2024年1月入獄，2025年7月獲釋後因行政程序問題，雖曾被下達驅逐出境命令，但因無法取得有效身分文件，最終僅遭居家管束，案發時仍處於通緝狀態。

案件後續調查重點是什麼？

檢方已依「意圖殺人未遂」及「持武器蓄意傷害」罪名立案偵辦，並交由交通警察安全單位持續調查，釐清嫌犯犯案動機與完整行蹤。法國交通部長也表示，已要求加派安全人員進駐地鐵3號線，以安定民心。事件再度引發法國社會對公共運輸安全、非法移民管理及精神與毒品問題的高度關注。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

