巴黎地鐵砍人案引安全疑慮 工會促人員常駐及監控

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）巴黎地鐵日前發生持刀砍人造成3傷事件。案發後，部分民眾對巴黎公共交通安全產生質疑，巴黎大眾運輸公司（RATP）工會代表也譴責地鐵缺乏確保安全的措施。

巴黎地鐵3號線26日發生一名馬利籍男子持刀隨機攻擊事件，共3名女子輕傷，凶嫌被逮捕。但在內政部長努涅斯（Laurent Nunez）早已提醒維安單位在耶誕及新年節慶期間提高警覺的情況下，這起事件引發大眾質疑巴黎大眾運輸系統安全。

廣告 廣告

RATP法國總工會（CGT）代表戈特宏（Vincent Gautheron）接受法國RTL廣播電台訪問時說，由於多條路線班次不足，在尖峰時間擠滿乘客的環境中很難確保安全，但大巴黎區（île de france）及運輸管理當局有責任保障公共安全。

他指出，地鐵和郊區火車（RER）車廂過度擁擠，讓性犯罪者有機可乘，尤其讓女性身陷險境，因此大巴黎區有必要提升大眾運輸服務品質，包括降低擁擠程度，並在交通網絡、車站或車廂內配置常駐人員。

戈特宏還認為，必須採用視訊監控和隨時待命的團隊來監看潛在風險。目前有些攝影機裝設在公車或地鐵、郊區火車車廂內部，但只在乘客或駕駛員拉警報時才錄影。

費加洛報（Le Figaro）報導，巴黎大眾運輸公司每天動員至少5500人在各站值班，還有1000名以上的交通網絡保護暨安全小組人員24小時協助確保安全，另有超過5萬1000具監控攝影機在運作，分布於月台、車站走廊和車廂內部。

報導指出，大巴黎區人口較多，大眾運輸系統整體犯罪和暴力案例也相對高，但2023年到2024年，暴力及非暴力竊盜案、詐騙和支付詐欺受害人數分別減少9%和7%，其中2024年巴黎舉辦夏季奧林匹克運動會，維安措施有所提升。

但與此同時，登記在案的肢體暴力和性暴力受害人數增加了2%。

當局內部有人提議採用人工智慧（AI）來監看大量即時影像、偵測可疑行為，並縮短反應時間；大巴黎區的大眾運輸使用者協會認為安全措施確有改善空間，這項做法可以討論。但目前不確定相關措施是否會抵觸現行法律。

大巴黎區領袖波克瑞斯（Valerie Pecresse）則認為國家有缺失，因為犯案凶嫌原本被下令離開法國，卻沒有離境。她說：「接獲離境命令的人應被驅逐或待在拘留所，根本不該搭乘大眾運輸工具；面對眾多接到離境命令卻在大巴黎區閒晃的人，國家明顯失職。」（編輯：韋樞）1141228