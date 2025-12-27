巴黎地鐵驚傳持刀砍人 三女子遇刺嫌犯迅速落網

法國巴黎地鐵 3 號線發生砍人事件。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA

[Newtalk新聞] 一名男子於昨（26）日下午，在巴黎地鐵 3 號線沿線持刀攻擊三名女子後逃逸，警方已於當晚在巴黎北部瓦茲河谷區（Val d'Oise）逮捕嫌犯。案發時正值耶誕購物熱潮，街頭人潮眾多，引起民眾恐慌。

26 日下午 4 時 15 分左右，一名男子於地鐵 3 號線不同地點，先後刺傷三名女性乘客。行凶後，嫌犯快步逃離現場。醫護人員獲報趕往，其中一名腿部受傷的女子在接受治療時，臉上仍帶有驚嚇神情。警方隨後透過監視器畫面與手機定位技術，成功鎖定並逮捕該名嫌犯。

廣告 廣告

嫌犯所使用的凶器。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA

當局表示，目前正調查男子的犯案動機，並已增派警力以強化地鐵系統的安全戒備。本案發生於耶誕大減價期間，地鐵站內外人流密集，安全問題再度受到關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全民防災推防災士培訓 內政部估今年完訓人數破11萬

中共西昌火箭任務飛越台灣 共機13架次擾台、12架逾越中線