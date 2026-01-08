巴黎大雪酷寒 新移民棲身帳棚求生存

法國巴黎罕見連日降大雪，幾百名街友，在被雪覆蓋的帳棚裡應對掙扎，他們是來自幾內亞、象牙海岸和馬利等非洲國家的移民，很多還未成年，人道主義庇護中心發現他們很多都凍僵無法睡覺，趕緊提供他們保暖衣物、淋浴和熱飲。

巴黎塞納河馬里橋附近，有一整排的帳棚，幾乎被雪覆蓋，裡頭住著3百名來自非洲的年輕街友，其中許多人還是未成年。來自幾內亞街友布巴卡爾卡馬拉：「寒冷讓生活變得非常困難，即使在帳棚裡 有時根本無法入睡，結果就是感染流感和各種疾病。」

翻開破損的帆布，來自幾內亞的16歲少年，把所有毯子都舖在帳棚裡邊，還是凍，因為這幾天的巴黎，罕見降雪，大到巴黎戴高樂機場取消超過1百個航班，巴黎歐利機場40個班次停飛。攝氏零下3度的巴黎市區，路面結冰，所有公車服務暫停。法國本土將近一半地區發布大雪與「黑冰」警報。來自象牙海岸街友穆斯塔法：「我以前從未在外面住過，所以我不知道會怎麼樣，大家都跟我說，在寒冷的天氣裡會很困難，我們沒想到 在這裡會有這麼寒冷。」

白天他們會到庇護中心取暖尋求協助，志工說，年輕街友來的時候，很多都凍僵了，往往心情都很複雜。庇護所協調員海倫娜特利奧：「對許多人來說，這是他們第一次見到雪，所以看到如此罕見景象，有點興奮又害怕，要再次雪中露宿街頭。」

巴黎當局表示，露宿街頭的未成年人數不斷增加，正在幫他們安排移到室內住所，但是進度趕不上降溫的速度，當這座城市努力應對人道主義挑戰時，這群第一次從非洲來到歐洲的少年街友說，再疲憊再嚴寒，他們別無選擇，只能堅強。

