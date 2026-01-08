巴黎峰會後的烏克蘭和平前景

1月初美國政府逮捕馬杜洛後，全球焦點匯聚委內瑞拉。儘管過程相當戲劇性，但對全球地緣政治的影響仍不如俄烏和平談判。12月底澤倫斯基前往海湖莊園拜會川普後，烏克蘭和歐洲國家接連展開穿梭外交，先是自願者聯盟和烏克蘭的國安顧問層級官員在基輔會談，接著各國領袖齊聚巴黎，會後英法更驚人宣布未來將向烏克蘭派兵，而首次出席的川普特使魏科夫和女婿庫許納更表示川普支持安全協議，充分展現美歐攜手。延宕已久的和平談判曙光再現。

此次英法的公開承諾主要有三，分別是參與美國主導的停火監督和核實機制、在烏克蘭各地建立軍事中心，及設置保護設施確保烏克蘭國防需求。當然，這只是安全保證的一部分，安全保證的核心是對於未來俄羅斯再入侵烏克蘭的防衛承諾，過去烏克蘭希望加入北約，由北約承諾防衛烏克蘭，現在則傳出美國已承諾提供15年安全保證，而烏克蘭希望延長為50年。然而，就算美國承諾安全保證，美國會用什麼形式進行保證，對未來承諾能否落實、侵略能否被嚇阻，依然至關重要。

目前浮現的安全保證選項有三種，這三種都需要經過國會授權。第一種是北約模式，也就是通過雙邊條約建立集體防衛機制，未來俄羅斯再攻擊烏克蘭，將形同對美國的攻擊。同時，歐洲國家也會加入此一承諾，共同保證烏克蘭安全。但這個對美國來說，承諾太大，很容易被捲入戰爭，因此，美國必然會加入其他條件，或考慮其他方案。而且，這與北約模式已沒有太大差別，俄國恐怕不會接受。

第二種是以色列模式，仿照美國對以色列的承諾，雖無雙邊條約要求美國防衛烏克蘭，但通過國內法保證烏克蘭維持軍事優勢。自俄烏戰爭2022年爆發以來，美國內部倡議此一模式者不少，但若無防衛承諾，烏克蘭國內可能會有很大阻力。

第三種是台灣模式，美國保證出售武器，但台灣方案是台美沒有正式邦交下的模式，美國和烏克蘭雙方有邦交關係，台灣模式顯然不是烏克蘭所能接受的。

從美國國內的政治情況來看，川普政府的戰略目標應該是烏克蘭戰爭歐洲化，也就是讓歐洲承擔對烏克蘭的實際防衛責任。如今英法等國公開承諾派兵，既是團結對抗俄國，也是團結向美國施壓，要求美國共同擔負保衛烏克蘭的責任。畢竟，歐洲國家個別難以抗俄，而要集體行動決策成本又過高，何況歐洲沒有專屬軍隊，要作戰還要依賴各國軍隊。因此，美國的領導對於烏克蘭和歐洲，都是不可或缺。而只要歐洲的安全角色依然從屬美國，川普就會繼續享有對烏克蘭未來方案的否決權。

除了安全保證外，烏克蘭重建與和平框架也是重要議題。重建涉及經濟利益分配，歐洲持有的俄羅斯資產自然提供歐洲和美國談判的籌碼。相對而言，和平框架涉及烏克蘭領土去向，雙方似乎難以妥協。最早川普提出28點和平方案曾要求烏克蘭放棄頓巴斯換取和平，包括放棄頓巴斯和承認俄國對克里米亞主權。當時不僅烏克蘭無法接受，歐洲同樣以此違反國際法而反對，這是歐洲堅持的價值立場。

現在要說美歐能同心抗俄，恐怕言之過早，看看雙方對格陵蘭和委內瑞拉的分歧，就能理解為何施凱爾會說，最難的里程還在前面。（作者為國立台灣大學政治系教授）