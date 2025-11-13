巴黎恐攻滿10週年 艾菲爾鐵塔點燈向罹難者致意
在涼爽的夜空下，艾菲爾鐵塔亮出法國國旗的三色燈光。這是為了紀念2015年11月13日發生的巴黎恐怖攻擊事件。那一晚，巴黎跟近郊多點開花式地先後爆發槍擊與自殺炸彈攻擊。
巴塔克蘭劇場生還者亞瑟表示，「我花了一整年，還吃了很多藥才度過創傷後壓力症候群最嚴重階段。我清楚記得看到槍口冒出的火光，也記得自己倒在地上，然後我看到一個女孩的臉，她看著恐怖分子，僵住無法移動，她被人抓住，拉倒在地上。」
恐怖組織伊斯蘭國宣稱犯案，據稱是對法國在敘利亞與伊拉克對其組織所採取的軍事行動之報復。
當晚9時20分左右，巴黎北郊聖丹尼靠近法蘭西體育場外，第一起自殺炸彈於進場管制區引爆；5分鐘後，在巴黎第10區的露天咖啡館與酒吧，槍手大開殺戒；再10分鐘後第11區的露天餐廳；9點40分的巴塔克蘭劇場；9點53分的體育場外自殺炸彈客引爆。
超過130人斷魂、400多人受傷，是法國自第二次世界大戰以來，死傷規模最大的恐怖攻擊。
巴塔克蘭劇場生還者亞瑟提及，「最困難的時刻其實是11月14日，你得某種程度上回到正常生活，但悲傷仍在。」
亞瑟是非營利受害者協會「為巴黎而生」主席，恐攻已經10年，許多倖存下來的人至今無法釋放那一晚帶來的壓力與情緒，他們互相扶持，勇敢活下去。
13日巴黎市政廳旁正式落成的紀念花園將舉辦紀念活動，花園入口處種植了一棵象徵和平的橄欖樹。總統馬克宏、倖存者跟罹難者家屬將出席。
