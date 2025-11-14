巴黎恐攻10周年 紀念公園悼130罹難者

圖／達志影像美聯社

2015年11月13日夜晚發生的巴黎連續恐怖攻擊事件，已經屆滿十年，法國各界在當天都有肅穆的悼念儀式，並且在巴黎市政廳旁邊設立紀念公園。十年前的11月13日，恐怖組織伊斯蘭國(IS)為了報復法國轟炸其敘利亞與伊拉克境內據點，竟然派出三組人馬，在巴黎的體育場、酒吧街與巴塔克蘭劇院，製造多起持槍掃射或自殺炸彈攻擊，共有來自26國130人不幸罹難，是二次大戰以來法國最致命的恐攻。許多倖存者事後受訪，坦承生命中有一大部分再也不能復原，但也都有堅持好好活下去的決心。

時任法國警方反恐旅巴黎小組指揮官 莫米：「當我看到時鐘上顯示，凌晨0點18分時(攻堅開始時間)，有時就會想起當時情景。」

十年過去了，2015年11月14日凌晨，在巴黎巴塔克蘭劇院帶領攻堅行動的反恐警官，腦中依然不時會飄過當時的情景。巴黎恐攻十周年紀念，在花都許多地點都有悼念儀式：共和廣場上滿是燭光與花束，在巴黎市政廳後面，新的公園揭幕，總共130名罹難者的名字都被清楚在此紀念。

法國總統 馬克洪：「恐怖分子發現，人們比他們勇敢得多，巴黎屹立不倒，你們也一樣。我們無法賦予11月13號甚麼意義。」

但確實，2015年11月13日是個讓法國人不願意想起的日子。恐怖組織伊斯蘭(IS)國為了報復法國在敘利亞與伊拉克，空襲其據點，於是同一晚在巴黎三個地區，發動恐怖攻擊。

巴黎警察(2015.11.13)：「快走，快走。」

當晚十點前，體育場周邊總共發生三起自殺炸彈引爆。

時任法國警方反恐旅巴黎小組指揮官 莫米：「一次爆炸可能是意外，十分鐘內兩次爆炸？不，不可能是意外，絕對是攻擊。」

幾乎是同一時段，十分鐘車程外，巴黎第10區與11區交界的酒吧街，3個街口在15分鐘內連續發生飛車槍擊案，39人當場喪命，三名嫌犯搭乘同一輛車犯案。掃射案剛結束，晚上9點47分，另一組三人嫌犯進入了距巴黎共和廣場步行5分鐘的，巴塔克蘭劇院(Bataclan Theatre)，當時美國樂團「玩命鷹族」(Eagles of Death Metal)的演唱會幾乎滿座，3名槍手對擠滿1500人的觀眾席，大開殺戒掃射。

巴塔克蘭劇院倖存者 拉斯庫：「起先我以為是放鞭炮，一切發生得太快太快了，真的。」

近千人迅速逃出，但3分鐘過後槍手控制出口，場內的數百人有的被踩踏，擠到動彈不得，受傷的流血過多而死，槍手們挾持這些人質躲起來。當時的反恐攻堅指揮官描述，他們原本以為槍手已經混入人群逃走，正在疏散劇院下層人潮。

時任法國警方反恐旅巴黎小組指揮官 莫米：「過程中大約晚上11點時，我們到達了通往後台的門，直到那一刻我們才意識到：門後面有十多名人質、兩個持AK長槍穿防彈背心的恐怖份子。」

聽見門後面細微的聲音，和人質壓低聲音的哭泣，反恐警員才驚覺不妙。槍手用爆裂物挾持人質，已經等了一個多小時，終於與警方狹路相逢。

巴塔克蘭劇院倖存者 拉斯庫：「但我跟自己說，如果就要死了，也許現在就是該試著逃跑的時候。」

11月14日凌晨，法國警方用攻堅結束了這場悲劇，三名槍手死亡，1名警察殉職，但還有89名觀眾也不幸罹難。5天後的11月18日，意料之外的攻堅，發生在巴黎北郊一個治安不算壞的小鎮。

巴黎北郊Saint-Denis居民(2015.11.18):「教堂在那邊喔。」

TVBS特派記者 王德愷(2015.11.18):「啊，(攻堅)是在教堂附近嗎？」

巴黎北郊Saint-Denis居民(2015.11.18):「對。」

TVBS特派記者 王德愷(2015.11.18):「我們現在在巴黎北郊聖丹尼這邊，警方圍起來這個兩平方公里的小鎮中央廣場。」

耗時超過六小時還出動軍隊的攻堅行動，犧牲了一隻警犬，終於讓主嫌阿巴伍德伏法。但許多人的人生，已經回不去。十年來這歉疚和恐怖的記憶，讓拉斯庫罹患創傷後症候群，不敢再去人多的地方。另一位倖存者蓋兒，當時身中兩槍，至今顏面傷殘，後遺症處理不完。

巴塔克蘭劇院倖存者 蓋兒：「你很快就意識到，恨已經是一種阻礙了，不能幫你往前走，但無論如何你必須前進。我努力試著相信未來，相信生活，還有生命這件事，因為我很幸運能活下來。」

巴黎恐攻之後，法國不僅啟動了軍隊支援警察的常態化行動，2017年將反恐法的監控搜查等法條，納入普通法，2019 年設立了國家反恐檢察官辦公室，同時加強與歐盟的情報合作。勢力減弱的伊斯蘭國組織，重心移往阿富汗、巴基斯坦與西非，而在法國，事發的巴塔克蘭劇院、餐廳與酒吧都重啟營業，法國人用「生活如常」的堅持，對抗恐怖主義，不想輸給恐懼。

法國總統 馬克洪：「但我們可以賦予11月14日意義，你們的每一個明天、每一步都有意義。當這些拼湊在一起，人們就說出了一個關於勇氣的故事。」

