巴黎恐攻10年》前法國反恐檢察官反思：那是一場情報系統與監獄政策的失靈
前巴黎首席檢察官弗朗索瓦·莫林斯是當年負責調查起訴2015年巴黎恐攻的司法人員，退下來後他偶爾接受媒體採訪，坦承調查這些案件讓人身心俱疲。（圖片來源／Images et Droit）
2015年巴黎系列恐襲事件將於11月13日迎來10周年。巴黎市政府希望民眾在共和國廣場追念130名亡靈。位於巴黎市政廳正後方的Saint-Gervais廣場上現在出現了一座新的公園，是為紀念 2015 年 11 月 13 日巴黎恐怖攻擊事件的受害者而設計，法國總統馬克龍將於2025年11月13日前往所有襲擊地點悼念遇難者。
2013年至2018年間，幾乎是法國遭遇恐怖攻擊的高峰，每當法國遭受恐怖襲擊，一位神情肅穆、語氣堅定的男子總會出現在鏡頭前，向全國乃至全世界說明案情細節——他就是前巴黎首席檢察官弗朗索瓦·莫林斯（François Molins）。在連串如《查理周刊》、巴塔克蘭劇院（BATACLAN）和尼斯等恐怖攻擊事件中，莫林斯不僅是司法的執法者，更是法國社會面對黑暗時的公共面孔。然而，在他卸下這個極度高壓的職位後，莫林斯在接受採訪時坦言，那段被恐怖主義「有毒氣氛」籠罩的生活，對他留下了難以磨滅的印記。
調查恐怖攻擊案，詳述每一次血腥細節導致身心俱疲
莫林斯最近接受法國《世界報》（Le Monde）採訪時回憶說，在 2018 年離開了巴黎首席檢察官的崗位，轉任法國最高法院總檢察長。這對他而言，不僅是職位的變動，更是一場遲來的遠離「精神折磨」。他將自己對這段經歷的感受描述為被恐怖主義的「有毒氣氛」所籠罩，承認長期的壓力對他的健康造成了影響。
為了與過去徹底切割，莫林斯選擇了一種極簡的告別方式。他沒有回顧過去，沒有向昔日同僚舉行告別儀式，只是靜靜地離開了辦公室，將一切留在了身後。這種「無聲的告別」，象徵著他內心深處渴望將那段黑暗的歷史鎖在過去，開始一段新的生活。
儘管莫林斯的工作是進行審判和起訴，但他作為公眾發言人，必須親自詳述每一次血腥襲擊的細節，這對他而言也是一種間接的創傷性經歷。他坦言自己未曾接受心理治療，而是選擇將精力投入到新的、更具學術性的職位中，通過工作來尋求平靜和治癒。他現在可以享受過去因工作壓力而無法擁有的簡單自由，例如在沒有保鑣陪同下自在散步，這本身就是從陰影中走出的一種證明。
司法在反恐戰役中顯得有限，情報失靈與監獄的失敗
雖然已不在反恐前線，但莫林斯對法國反恐體系的反思卻從未停止。他的經驗讓他深刻認識到，司法的力量在反恐戰役中是有限的，它擅長審判與懲罰，卻難以勝任複雜的預防工作。他強調，真正的反恐需要情報、監獄、教育和社會政策的多方面協同。
莫林斯尤其批評了情報部門在襲擊發生前暴露出的協調不足和官僚僵化，使得情報未能得到有效利用。此外，他對法國監獄系統的失敗感到憂慮。他指出，監獄正成為滋生極端主義的溫床，許多恐怖分子恰恰是在服刑期間完成了激進化，這無疑是對司法懲戒體系的一大諷刺。
2015年巴黎系列恐襲事件將於11月13日迎來10周年，法國總統馬克龍將於當天前往所有襲擊地點悼念遇難者。（圖片來源／翻攝法國頻道）
他提醒，恐怖主義的核心目的不僅是殺人，更是製造恐懼與分化社會，動搖國家根基。因此，莫林斯也對法國社會中存在的「平行社會」現象表達了不安，認為這類與主流社會隔絕的社區，為激進化提供了溫床。
歷史責任：將經驗化為書寫與警惕
在新的職位上，莫林斯不再需要面對媒體的聚光燈和瞬息萬變的危機。他將精力轉向寫作，記錄自己身處反恐風暴中心時的所見所聞與反思。他認為這是一種歷史責任，必須將那段時間的教訓和經歷記錄下來，供後人參考。
莫林斯對受害者家屬的痛苦感同身受，這份情感負擔貫穿了他的檢察官生涯。如今，他希望通過書寫，能更深層次地探討反恐鬥爭的複雜性，以及社會應如何長期投資於預防工作。
儘管法國似乎已從最黑暗的時期走了出來，莫林斯仍保持著警惕，他提醒法國民眾，恐怖主義的威脅是持續存在的，社會必須持續地保持警覺。對莫林斯而言，從反恐陰影中走出的路程漫長，但將痛苦經驗轉化為警世的紀錄，是他為這場戰役畫下的最深沉的句號。
更多信傳媒報導
AI帶旺半導體動能 伺服器水冷清洗廠與美光的氣體工程廠前三季營收獲利亮眼
11月首週台股週線收黑 基金經理人：宜聚焦中長線趨勢股
台灣智慧製造關鍵字：人才、流程、跨部門協作
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 14 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 14 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 16 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 8 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 12 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 11 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 9 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 21 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風假有望？鳳凰暴風圈恐掃全台！11縣市侵襲機率破80% 最快今午海警
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，中央氣象署指出，預估昨（9）日晚間颱風登陸呂宋島後受地形破壞將減弱，今日北轉朝台灣接近，最快今日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 38 分鐘前