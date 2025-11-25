巴黎新酒節開跑慶豐收 法農遊街抗議市場衝擊

圖／shutterstock達志影像

每年十一月，法國巴黎都會沉浸在薄酒萊新酒節的歡樂中，慶祝友誼與新年份葡萄酒的到來。然而，這份喜悅未能掩蓋產業危機。就在新酒節開跑前幾天，法國南部數千名農夫、釀酒師走上街頭，抗議氣候衝擊、低價競爭與過度管制。他們控訴收成銳減、成本攀升，因此要求政府提供公平競爭環境。而面對困境，部分農民也開始尋求多元化經營，為法國葡萄酒業尋找新出路。

每年十一月的第三個星期四，巴黎的街頭便沉浸在歡騰氣氛中，人們聚集在小酒館裡，等著品嚐當年的第一批薄酒萊新酒。這場一年一度的慶典，不僅是對新酒的歡迎，更是法蘭西文化中對友誼與生命熱情的致敬。

顧客 多里昂：「薄酒萊新酒節是一個象徵十一月的節日，它每年都會如期開辦，是與朋友聚會的好時機。」

在街邊溫馨的鄰里小館中，舉杯碰撞聲此起彼落。空氣中瀰漫著美食的香氣，食客們圍坐一桌，一邊搭配冷盤與生蠔品嚐新酒，一邊享受著熱絡輕鬆的用餐氛圍。這份季節限定的樂趣，體現的正是這場歡聚最珍貴的意義。

美國遊客 費雪：「這是一款輕盈順口的好酒，喝起來很有趣，不是那種會讓人醉倒的酒。它更適合細細品味，享受其中的美好。」

顧客 戈德法布：「從本質上來說，薄酒萊新酒展現了我們所說的，這個地區特有的歡樂精神。」

不過這場年度盛宴，不僅是食客們的歡聚時刻，對於法國葡萄酒產業的參與者而言，也具有深層意義。一些酒館老闆將新酒節形容為「永恆時刻」，認為它標誌著新年份葡萄酒的開始，重要性不亞於新年。而將新酒視為年度「大考」的釀酒師也同樣振奮，表示相當期待市場給出回應，好為來年的銷售奠定基調。

釀酒師 加隆：「作為釀酒師，這是我人生中最美好的一天之一，因為這是人們第一次品嚐並認識這個年份的新酒。」

餐廳老闆 德卡圖爾：「薄酒萊新酒節是一場非常具有法式風情的慶典，人們會聚在一起吃吃喝喝，整個氣氛輕鬆愉快、充滿歡樂。」

然而，正當巴黎慶祝豐收與歡樂時，這股濃厚的節日氣氛，在葡萄酒產區的另一端卻形成了難以忽視的鮮明對比。就在新酒節開跑前幾天，法國南部的貝濟耶，聚集了成千上萬的農民、釀酒師走上街頭，抗議低價競爭、過度管制以及日益嚴峻的氣候衝擊。

釀酒師 米歇隆：「今天我們剛收完2025年的葡萄，這是我25年職業生涯中收成最少的一次，比2021年遭遇霜害時還要少，原因是氣候變遷。」

示威隊伍中，不僅有葡萄農，還有稻農、年輕農夫與多名地方官員，他們共同指向同一困境，控訴氣候變化讓每一次收成都比上一年更加艱難，而國際貿易與新協定，則進一步加劇了競爭壓力。

工會代表 巴哈達：「我們看到當局簽署了南方共同市場貿易協定，卻還在屠宰牲畜，真是可恥。這些決策者真的是在摧毀整個法國農業。」

農民們強調，他們並非要求特別待遇，而是希望在歐洲市場上能獲得公平競爭的基本條件，同時減輕稅負與生產規範的壓力，讓法國製的葡萄酒不至於因成本攀升，失去原有的生存空間。

農夫 卡萊加里：「我們現在正努力向政府呼籲，關注我們的處境，主要是要尋求可能的解決方案，至少要能減輕來自國外的競爭壓力。」

而面對內憂外患，一些葡萄農也開始尋找新的出路。他們改用滴灌、調整栽培方式以應對乾旱，甚至發展民宿與酒莊旅遊，將故事、土地與酒結合，希望在氣候與市場動盪的年代，為法國葡萄酒開創新的生機。

