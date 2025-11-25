巴黎新酒節開跑慶豐收 法農遊街抗議市場衝擊
每年十一月，法國巴黎都會沉浸在薄酒萊新酒節的歡樂中，慶祝友誼與新年份葡萄酒的到來。然而，這份喜悅未能掩蓋產業危機。就在新酒節開跑前幾天，法國南部數千名農夫、釀酒師走上街頭，抗議氣候衝擊、低價競爭與過度管制。他們控訴收成銳減、成本攀升，因此要求政府提供公平競爭環境。而面對困境，部分農民也開始尋求多元化經營，為法國葡萄酒業尋找新出路。
每年十一月的第三個星期四，巴黎的街頭便沉浸在歡騰氣氛中，人們聚集在小酒館裡，等著品嚐當年的第一批薄酒萊新酒。這場一年一度的慶典，不僅是對新酒的歡迎，更是法蘭西文化中對友誼與生命熱情的致敬。
顧客 多里昂：「薄酒萊新酒節是一個象徵十一月的節日，它每年都會如期開辦，是與朋友聚會的好時機。」
在街邊溫馨的鄰里小館中，舉杯碰撞聲此起彼落。空氣中瀰漫著美食的香氣，食客們圍坐一桌，一邊搭配冷盤與生蠔品嚐新酒，一邊享受著熱絡輕鬆的用餐氛圍。這份季節限定的樂趣，體現的正是這場歡聚最珍貴的意義。
美國遊客 費雪：「這是一款輕盈順口的好酒，喝起來很有趣，不是那種會讓人醉倒的酒。它更適合細細品味，享受其中的美好。」
顧客 戈德法布：「從本質上來說，薄酒萊新酒展現了我們所說的，這個地區特有的歡樂精神。」
不過這場年度盛宴，不僅是食客們的歡聚時刻，對於法國葡萄酒產業的參與者而言，也具有深層意義。一些酒館老闆將新酒節形容為「永恆時刻」，認為它標誌著新年份葡萄酒的開始，重要性不亞於新年。而將新酒視為年度「大考」的釀酒師也同樣振奮，表示相當期待市場給出回應，好為來年的銷售奠定基調。
釀酒師 加隆：「作為釀酒師，這是我人生中最美好的一天之一，因為這是人們第一次品嚐並認識這個年份的新酒。」
餐廳老闆 德卡圖爾：「薄酒萊新酒節是一場非常具有法式風情的慶典，人們會聚在一起吃吃喝喝，整個氣氛輕鬆愉快、充滿歡樂。」
然而，正當巴黎慶祝豐收與歡樂時，這股濃厚的節日氣氛，在葡萄酒產區的另一端卻形成了難以忽視的鮮明對比。就在新酒節開跑前幾天，法國南部的貝濟耶，聚集了成千上萬的農民、釀酒師走上街頭，抗議低價競爭、過度管制以及日益嚴峻的氣候衝擊。
釀酒師 米歇隆：「今天我們剛收完2025年的葡萄，這是我25年職業生涯中收成最少的一次，比2021年遭遇霜害時還要少，原因是氣候變遷。」
示威隊伍中，不僅有葡萄農，還有稻農、年輕農夫與多名地方官員，他們共同指向同一困境，控訴氣候變化讓每一次收成都比上一年更加艱難，而國際貿易與新協定，則進一步加劇了競爭壓力。
工會代表 巴哈達：「我們看到當局簽署了南方共同市場貿易協定，卻還在屠宰牲畜，真是可恥。這些決策者真的是在摧毀整個法國農業。」
農民們強調，他們並非要求特別待遇，而是希望在歐洲市場上能獲得公平競爭的基本條件，同時減輕稅負與生產規範的壓力，讓法國製的葡萄酒不至於因成本攀升，失去原有的生存空間。
農夫 卡萊加里：「我們現在正努力向政府呼籲，關注我們的處境，主要是要尋求可能的解決方案，至少要能減輕來自國外的競爭壓力。」
而面對內憂外患，一些葡萄農也開始尋找新的出路。他們改用滴灌、調整栽培方式以應對乾旱，甚至發展民宿與酒莊旅遊，將故事、土地與酒結合，希望在氣候與市場動盪的年代，為法國葡萄酒開創新的生機。
更多 TVBS 報導
英國氣泡酒出頭天！美國吹起「自然酒」風潮
法國酒商保樂力加稱生產成本攀升 擬續漲價格
戰火連累 蜂蜜大國烏克蘭產量將降40%
春霜.春雪襲法國！ 百盞油燈「供暖」釀酒葡萄園
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 23 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 3 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 4 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 4 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
經典賽》大谷翔平宣布出戰WBC 韓媒直言「我們是不是該放棄對日本的比賽了？」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天（25日）宣布將出戰2026第六屆世界棒球經典賽，此消息一出，日本球迷為之振奮，但同組的韓國球迷卻是兩樣情，韓國媒體「朝鮮日報」更以「是否該放棄對戰日本的比賽」為題撰文，文中充分感受到韓國媒體對於經典賽的擔憂。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 7 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 4 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前