巴黎最暖角落 一盞燈撐起女性尊嚴

再來要關心兩則消息，都和婦女有關。先看到法國，街友裡面、有將近三成是女性，他們超過九成、都曾受過暴力對待，造成內心總有一道陰影、對社會感到恐懼。巴黎市政廳為他們設置一個休息空間，最近更因為寒流來襲，延長服務時間，讓他們能在溫暖的環境裡，暫時放下心中不安。

明亮溫暖的空間內，可以自在休息 滑滑手機，遠離呼嘯的冷風。

街友 艾絲特：「進來後要先說明我的情況，這樣我才能得到幫助，因為我曾經睡在長椅上，醫院的長椅上，也曾經睡在街上。」

巴黎市政廳的一角，從2018年起，就成為女性街友專屬的一片綠洲，中午到傍晚開放，提供休憩和社工協助。因應寒冬來襲，市政廳因此將日間收容延長到周末和周日，一周七天，提供街友們避寒並補眠。

街友 艾絲特：「(晚上的街頭)有精神不穩定 光著腳的人，吸毒成癮的人，還有一些妓女，被皮條客派來找我的，打探我的消息，什麼都有 也會有警察盤問，經歷了這些，我根本無法閉上眼睛，根本不可能。」

這裡不只是避寒的地方，更是一個彼此支持的空間。

女性日間收容中心負責人 桑卡薩尼：「我們收容的女性都有一個共通點，那就是她們都遭受過暴力，無論是在路途中，還是遭受伴侶的暴力對待，或是在法國街頭，她們都是暴力的受害者。」

無論是在遷徙途中、家庭關係或街頭生活中，經歷暴力與創傷，對她們而言，這個空間不只是躲避寒冷的地方，更是能暫時放下恐懼的避風港，找回久違的安全與尊嚴。

