巴黎有一碑文「揭露玄武門之變關鍵環節」：難怪李世民能殺李建成

大陸中心／唐家興報導

李世民為何能在玄武門一擊致命？巴黎有一塊碑文揭露了玄武門之變驚人的內幕！（圖／翻攝自百度百科）

「玄武門之變」的真相，竟然藏在千里之外的法國巴黎？提到唐太宗李世民，多數人想到的是盛世明君，但他殺兄弒弟、逼父退位的血色開端，始終是歷史謎團。為何區區 800 人的秦王府衛隊，竟能輕易攻破守備森嚴的皇宮？這份現藏於巴黎國立博物館的唐代碑文，補上了最關鍵、也最致命的一塊拼圖：原來李世民早就在玄武門埋下「內鬼」！

【天象異變！「太白經天」預告皇權易主】

中國歷史上，帝王更迭常伴隨天象傳說。唐初武德九年，天空出現「太白經天、晝見長庚」的異象，當時民間瘋傳「秦王當有天下」。這類傳聞不僅讓唐高祖李淵起疑，更讓深居宮中的太子李建成與齊王李元吉感到威脅，皇室內部鬥爭瞬間加速。

李世民長年征戰、軍功卓越，聲望幾乎壓過太子，這種「功高震主」的處境讓他陷入被動。李淵雖試圖在諸王間維持權力平衡，甚至允許各擁兵馬，卻沒想到這反而成了失控的開端。

【一封密奏成導火線！李世民被迫「殺出活路」】

就在局勢緊繃之際，一份密奏直言「秦王當有天下」，李淵震怒並要求李世民當面解釋。為了死裡逃生，李世民反控太子與齊王與後宮有染。李淵遂命令三兄弟隔日入宮對質。對李世民而言，這已是箭在弦上、不得不發的生死局。

【巴黎碑文曝光！玄武門守將竟是「自己人」】

長久以來，史學家困惑：玄武門乃皇宮重地，李世民怎能如入無人之境？直到近代，學者在巴黎發現了關鍵文物《常何墓碑》，真相才大白於天下。

根據碑文記載，事變當天，玄武門北門宿衛的實際掌控者正是將領常何。史料進一步挖掘發現，李世民早在多年前就透過金器、大量賞賜秘密籠絡常何，將他收編為心腹內應。最致命的是，常何曾與太子一系共事，這讓李建成與李元吉對他完全沒有防備，才會毫無戒心地踏入死神陷阱。

【逆轉關鍵！這「兩個人」決定了唐朝命運】

西元 626 年六月四日清晨，李建成與李元吉一跨進玄武門，城門隨即關閉。在常何的「配合」下，李世民的埋伏精兵迅速收網。短短片刻，太子與齊王先後身亡，大唐的權力結構瞬間洗牌。

這不是運氣，而是蓄謀已久的精準獵殺。李世民之所以能以少勝多，是因為他早已牢牢掌握了皇宮的「咽喉」。事後，常何仕途一路狂飆，官至左武衛大將軍，也印證了他在這場政變中的不世之功。

這塊遠在巴黎的碑文無聲地提醒後人：歷史的走向，往往不只是刀光劍影，更是由那些掌控關鍵節點的人所決定。

