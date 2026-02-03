巴黎檢方突襲X辦公室！法國指控社群充斥「兒童色情」與深偽影像，傳喚馬斯克出庭

全球社群巨頭X平台（原Twitter），即將面臨歐洲最嚴峻的司法挑戰。法國巴黎檢察官辦公室3日宣布，旗下網路犯罪小組（J3）、在歐洲刑警組織（Europol）協助下，已成功突襲搜查X平台位於巴黎的辦公室。

BBC報導指出，這起搜查源自於2025年1月啟動的初步調查，一開始巴黎當局只是針對X平台，要了解是否存在不當操縱的演算法，沒想到隨著調查愈發深入後，檢方在2025年7月與11月、兩度擴大偵辦範圍，指控X平台涉嫌「共謀散佈」兒童色情、其AI系統允許產出充滿性暗示的深偽（Deepfake）影像，以及否認納粹大屠殺（Holocaust）等仇恨言論。

檢方帶頭改用IG？

除了法律行動，巴黎檢察官辦公室更採取罕見的行政表態。過去常態透過X平台發布聲明的檢方，即日起撤離X，未來所有官方通報、將改由微軟旗下的LinkedIn 以及Meta旗下的Instagram發布，此舉被外界解讀為，對馬斯克治理下的平台環境投下不信任票。

檢察官貝庫（Laure Beccuau）指出，調查已進入關鍵階段，他們已正式傳喚X平台所有人馬斯克（Elon Musk），以及平台前執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）兩人，要求他們在2026年4月20日出席聽證會。屆時，多名X平台旗下員工，也將以證人身分受審。

科技巨頭馬斯克，身兼SpaceX創始人、特斯拉執行長與社群媒體X（前Twitter）公司創始人。（美聯社）

對於這場突襲與調查，X平台先前曾公開批評，指責巴黎政府此舉、是對「言論自由」的攻擊，並反控法國的調查，存在明顯地「政治動機」，而馬斯克本人尚未對今日的搜查發表評論。

這也是繼Grok因為大尺度「AI脫衣」引發國際爭論，甚至遭到部份國家封鎖禁止使用後，X平台又一次陷入風暴。

