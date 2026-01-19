巴黎正在台北發生！MFK香氛起家厝華麗回歸＋PAUL & JOE與香格里拉38樓聯名彩妝系下午茶同步登場

（圖/黃筱婷攝）

如果說今年台北的時尚關鍵字是「法式浪漫回歸」，那麼這兩個新櫃登場，絕對站在話題核心。一邊是陪伴香迷十年的法國頂級香氛品牌重返起點，以國際精品規格全面升級；另一邊則把彩妝靈感直接端上38樓高空餐桌，讓妝容、甜點與城市景色同時上妝。

1.Maison Francis Kurkdjian微風信義旗艦店

Maison Francis Kurkdjian登台十周年，「起家厝」正式華麗再現！隸屬LVMH集團、由天才調香師Francis Kurkdjian創立的Maison Francis Kurkdjian，自2015年選擇台北微風信義設立全台首間形象旗艦店，十年後，這間被香迷視為品牌在台「起家厝」的重要據點，於2026年1月迎來首次全面改裝。

（圖/黃筱婷攝）

全新空間以「巴黎同步規格」重新打造，嚴選象徵巴黎靈魂的萊姆石作為主材，這種自中世紀起廣泛使用於巴黎聖母院等重要建築的石材，其自然紋理與層次，正好呼應調香師在氣味創作中的細膩與堆疊。空間中同時融入義大利進口紫色大理石、日本進口金箔天花與壁櫃設計，搭配原裝法國客座沙發與比利時壁貼，讓試香這件事回歸「像在家一樣自在」的Maison精神。

今年是馬年，品牌MFK也正在裝飾上融入紅色與馬年元素，增添喜慶！（圖/黃筱婷攝）

本次改裝最受矚目的亮點之一，是全台唯一、與巴黎零時差同步的AI客製化刻字機正式駐店，提供兩款英文字體與金漆、銀漆選擇，讓香水成為專屬紀念；另一話題焦點，則是台灣首座「360度環狀巨型香水鋅瓶蓋試香桌」，設計靈感來自巴黎屋頂常見的鋅材質，鐵灰仿舊色澤，將城市記憶轉化為沉浸式試香體驗。

信義微風MFK旗艦店是全台唯一、與巴黎零時差同步的AI客製化刻字機正式駐店，提供兩款英文字體與金漆、銀漆選擇，讓香水成為專屬紀念（圖/品牌提供、黃筱婷攝）

【期間限定活動】

情人節刻字禮遇：即日起至2026/2/14，凡於全台Maison Francis Kurkdjian專櫃購買35ml含以上香水，即可享專屬刻字服務。

2/7–2/22滿額贈：消費滿9,800元，贈隨行香氛2ml×2；消費滿12,800元，贈愛戀玫瑰護手霜20ml乙份。(數量有限，贈完為止。)

2.台北遠東香格里拉×PAUL & JOE「花漾巴黎」聯名下午茶

台北遠東香格里拉攜手PAUL & JOE，彩妝靈感化身38樓高空甜點。法式浪漫不只停留在香氣，也被具體「妝點」在餐桌上。台北遠東香格里拉自2026年1月10日至3月1日，每週末限定於38樓馬可波羅酒廊推出「花漾巴黎」聯名下午茶，本次所有甜點皆直接取材自PAUL & JOE 2026春季彩妝系列。

（圖/品牌提供、黃筱婷攝）

主廚團隊汲取品牌全新「甜情蜜意」與「粉紅櫻花」系列為創作靈感，將「如同一顆顆為春日戀情精心準備的糖果」具象化為8款藝術美饌。擬真度極高的「唇膏造型蛋糕」、「白桃櫻花芒果眼影凍」，以及呼應腮紅新品設計的可愛「粉撲造型司康」，內餡藏入酸甜果香與橙花氣息，細緻重現PAUL & JOE經典「糖瓷」般的透亮質感；鹹點則以北海道干貝佐櫻花柚子凍、煙燻鮭魚檸香佛卡夏，將春妝的明亮色澤與輕盈層次，優雅轉譯成味蕾上的法式浪漫。

圖說：PAUL & JOE 2026春季彩妝系列太夢幻！（圖/黃筱婷攝）

主廚推薦必吃的「奢光金西洋菊唇膏盒」，以白巧克力精細復刻洛可可風格金色西洋菊圖騰，內藏黑醋栗香緹、巧克力甘那許與杏仁海綿蛋糕，是視覺錯視與成熟風味兼具的代表作；「開心果菊花蛋糕」則將品牌雛菊圖騰化為餐盤上的法式田園風景；「粉撲造型司康」選用橙花與香草雙口味，搭配藍莓薰衣草瑞可塔起司或蜂蜜香草奶油，宛如為午後時光輕柔上妝。

香格里拉飯店38樓的馬可波羅酒廊把PAUL&JOE 的奢光西洋菊唇膏盒變身成甜點！還有多種彩妝通通變身各式甜點太強啦！（圖/黃筱婷攝）

凡點用「花漾巴黎」聯名下午茶套餐，即可獲贈市價3,465元PAUL & JOE「貓之日明星旅行7件組」乙組，內容相當完整，幾乎是一套隨行彩妝保養小衣櫥。禮盒內含PAUL & JOE明星防曬底妝糖瓷超抗陽隔離乳SPF50+ PA++++ 10ml、經典底妝糖瓷珍珠粉底霜SPF30 PA++ 3g，以及品牌植萃保養系列中的紫羅蘭草本補水精華8ml、紫羅蘭草本修護乳8ml與凡爾賽植粹緊緻彈潤精華乳15ml。除了保養與底妝之外，還貼心附上極具收藏價值的貓之日拉鍊化妝袋與貓之日雙面托特包，從妝容到外出收納一次到位，讓午後甜點的浪漫體驗，直接延續到日常生活中。

凡點用套餐，即贈市價3,465元PAUL & JOE貓之日明星旅行7件組（圖/黃筱婷攝）

「花漾巴黎」聯名下午茶套餐價位詳細看：

單人奢享：1,480+10%元；雙人饗宴：2,800+10%元。

微醺升級：加價400元升級特調雞尾酒或氣泡酒，加價800元升級凱歌皇牌香檳單杯（警語：喝酒不開車，開車不喝酒！）

