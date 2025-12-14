巴黎盧浮宮漏水 數百本歷史書籍受損

（德國之聲中文網）巴黎盧浮宮博物館官員周日(12月7日）確認，11月發生的漏水事件導致大量具有歷史價值的書籍受損。

漏水地點位於博物館的莫裡安館翼樓（Mollien Wing），該區域是埃及古物部的所在地。

漏水事件是否導致文物受損？

副館長弗朗西斯·斯泰因博克（Francis Steinbock）淡化了此次事件的嚴重性。他說，漏水是在11月26日被發現的，有“300到400件”19世紀末和20世紀初的藏品受損。斯泰因博克表示，這些歷史書籍“非常有用，但絕非獨一無二”。

斯泰因博克說：“沒有任何文物受損。”他補充道，“目前，我們在這些館藏中沒有不可修復或永久性的損失。”

他說，受損書籍將被“烘干，送到裝訂師那裡修復，然後重新上架”。

然而，這一說法遭到專業在線雜志《藝術論壇》（La Tribune de l'Art）在周六發表的一篇文章針鋒相對的反駁。

文章指出，一些書籍的裝幀已被不可逆地損壞，並指責博物館管理層無視埃及古物部多次提出的改善建築環境及采取保護措施的請求。

盧浮宮管理事故接二連三

此次漏水事件只是這座世界上參觀人數最多的博物館最近一系列負面新聞中的最新一起。

去年10月發生過震驚全球媒體的新聞：一個周日清晨的膽大包天的盜竊案中，四名嫌疑人攜帶價值超過1.02億美元（約8760萬歐元）的歷史王冠珠寶逃離。人們認為，這些珠寶的歷史價值不可評估，而專業人士擔心它們可能已經被銷毀並分拆出售。

去年11月，由於結構安全問題，博物館被迫關閉一間展示希臘花瓶的展廳。

博物館表示將對11月26日的漏水事件展開調查。這次事故並非意外。斯泰因博克說，相關風險早已知曉，老舊管道系統已被關閉，並計劃在2026年9月更換。

看起來，舊暖氣系統中的一個閥門被錯誤地打開，導致樓上地毯被浸濕。當地毯吸水飽和時，水開始從天花板滴落，落在下面的歷史書籍上。

博物館支出優先次序遭到質疑

為了增加收入並為這座龐大文化建築群的改造籌措資金，盧浮宮管理層近期宣布調整門票價格。

博物館表示，對非歐盟游客的門票價格上調45%，為32歐元，將使年收入增加2300萬美元。

盧浮宮每年870萬名訪客中，約69%來自國外。

法國審計法院近日在評估博物館的支出優先次序時，批評其藝術品采購政策，指出高額的新藏品購置支出造成其他領域預算短缺。

《藝術論壇》也批評博物館優先次序嚴重失衡，指出管理層辦公室的奢華家具與裝修改造開支巨大，而博物館其他部分在基礎設施、安全與安保改善方面被迫長期拖延。

作者: Jon Shelton