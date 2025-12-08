巴黎羅浮宮又出包！管線漏水波及數百份文獻

法國巴黎羅浮宮屋漏偏逢連夜雨，不久前才發生重大竊案，如今又被爆出11月底發生漏水事件。館方表示，漏水造成埃及文物圖書館，有三四百件文獻遭到波及，年代落在19世紀末到20世紀初期，強調並非珍貴書籍，也沒有影響到任何文物，等受損文獻晾乾後會送去修復，再放回書架。

院方指出，這起漏水疑似是老舊暖氣系統的一個閥門被誤開所導致，目前已經被關閉，將在明年9月進行汰換。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

