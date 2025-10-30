巴黎羅浮宮驚天竊案 2嫌將被控盜竊和刑事共謀罪

（中央社巴黎29日綜合外電報導）巴黎檢方今天表示，本月在法國羅浮宮（Louvre Museum）珠寶竊案中落網的兩名男子，將被控盜竊和刑事共謀罪。

法新社報導，4名竊賊利用升降機與切割工具，闖入這座世界知名博物館的一樓展廳，竊走估計價值超過1.02億美元（約新台幣31億2600萬元）的珍寶。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）在記者會上表示，他們將「被控有組織盜竊罪及刑事共謀罪」，其中有組織盜竊罪最高可判15年，刑事共謀罪最高可處10年徒刑，並補充說兩人已「部分承認犯罪事實」。

廣告 廣告

貝庫歐說，10月19日上午失竊的珍品至今依然下落不明，「我希望這些珠寶能被找回」。

根據初步調查，沒有證據顯示此案為內部人員所為。

檢方表示，這兩名在巴黎地區被捕的男子涉嫌闖入羅浮宮的阿波羅長廊（Apollo Gallery），他們的同夥則在外頭接應。

落網的其中一人是住在法國的34歲阿爾及利亞籍男子，另一人則是出生並住在巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）的39歲無照計程車司機。兩人皆有竊盜前科。

竊賊在犯案後騎機車逃逸，警方根據他們遺留下的

DNA痕跡，確認其身分。

他們其中一人在巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle）準備搭機前往阿爾及利亞時被捕，另一人則在住家附近落網，檢方表示「沒有證據顯示此人打算出國」。

貝庫歐說，街頭巷尾的監視器畫面，讓警方得以追蹤這些竊賊在巴黎及周邊地區的行蹤。

她今天補充說，儘管調查人員確認有4人犯案，但不排除他們背後可能有更大規模的組織，包括可能指使行竊或準備收贓的買家。

在羅浮宮驚天竊案發生不到24小時，法國東部一間博物館的展示櫃也被打碎，藏品不翼而飛。（編譯：劉文瑜）1141030