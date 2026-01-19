巴黎老公寓突崩塌！50人慶生現場宛如「大怒神」急墜 坍塌原因曝光

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

法國巴黎十一區阿梅洛街（Rue Amelot）34-2號一棟百年公寓，於當地時間18日凌晨發生坍塌事故。當時5樓屋內約有50位民眾聚集舉辦生日派對，不料地板突然坍塌，約有30人直墜4樓，造成19人輕重傷，1人一度失去呼吸心跳。當局隨即封鎖現場並展開大規模救援與調查。

法國巴黎十一區阿梅洛街（Rue Amelot）34-2號一棟百年公寓，於當地時間18日凌晨發生坍塌事故。（圖／翻攝自@CLPRESS YouTube）

根據《巴黎人報》報導，多名目擊者指出，事發當下現場傳出驚呼聲，約30人急速隨著地板崩塌，從5樓下墜至4樓，宛如「大怒神」一般驚險，還有人高喊「塌了、塌了」，場面一度混亂。事發後，警方也在周邊設立警戒線，禁止民眾靠近。

廣告 廣告

根據巴黎消防隊（BSPP）初步報告，事故共造成20人受傷，多數傷勢與坍塌直接相關。其中1人傷勢嚴重，一度心肺停止，已被送往醫院治療。截至週日清晨，傷者人數修正為14人，均為輕傷，但先前傷勢最重者仍處於危急狀態。

至於事故原因，BSPP判定屬於「結構性坍塌」，初步排除與瓦斯外洩或氣爆有關。法國新聞電台（franceinfo）引述一位建築師說法指出，「陽台滲水可能是導致地板鬆動的原因。」截至週日上午為止，警方仍禁止民眾進入34-2號的房屋，目前也已展開調查，以釐清事故發生的確切原因。

更多FTNN新聞網報導

羅浮宮竊案新進度！法警再逮4名嫌犯 最後一位蒙面歹徒落網

未成年社群管制升溫 法國擬限制15歲以下禁用社群媒體

全球百大旅遊城市「台北躋身前15名」 勝過京都、曼谷、香港

