巴黎老公寓「50人開轟趴」突坍塌壓垮樓下 倖存者曝驚險瞬間

巴黎老公寓「50人開轟趴」後坍塌。示意圖／Freepik

法國巴黎11區阿梅洛街（Rue Amelot）一棟老公寓6樓，於當地時間18日凌晨發生嚴重坍塌意外，當時約有50人聚集在屋內舉辦轟趴，豈料地板疑似承受不住重量，向下一樓層坍塌，造成至少20人受傷，其中一人一度重創失去呼吸心跳，經搶救後撿回一命。

綜合外媒報導，事發於當地時間17日晚間至18日凌晨之間，巴黎11區阿梅洛街一棟老公寓6樓突然坍塌，重重砸向樓下，警消獲報後出動約145名消防員與45輛消防車到場搜救與疏散，其中一人受重傷心臟驟停，經搶救後恢復呼吸心跳，緊急送往醫院治療，其餘10多位傷者分別受到骨折、擦挫傷。

廣告 廣告

公寓內賓客之一的法布里斯（Fabrice）事後向媒體透露驚險一刻，她形容事發當下現場狀況混亂，地板崩塌後短短幾秒鐘內，眾人有如陷入一個漏斗中，「5、6個人疊在一起，彷彿糾纏成一團」。

法布里斯表示，當時公寓內突然變得一片昏暗，空中漫布著塵土，眾人一度不知道發生什麼事，有些人尖叫、有些人被壓傷痛苦地掙扎，直到救難人員到場後，狀況才有了轉機，「所有人都在15到20分鐘內逃了出來」。

另一名參加派對的住戶也說道，「我們當時正在烤蛋糕、唱生日歌，唱到一半，地板突然塌了。」

報導指出，該公寓建造於1800年，經初步調查判定坍塌並非由瓦斯外洩引起，而是因「漏水」導致樓板結構強度降低，事發後已將四樓加固，除了坍塌樓層外，其餘部分未損害。此外，有2名居民被安置在市政廳內，其餘居民則另找臨時住所。

巴黎警方表示，相關調查仍在進行中，待調查結果出爐後，巴黎市政府不排除要求住戶與房東進行必要的建築維修，或視情況採取疏散措施，以確保公共安全。



回到原文

更多鏡報報導

包頭稀土鋼板廠大爆炸釀2死8失聯84傷 「蕈狀雲」衝天、民宅玻璃全碎

巴基斯坦最大城購物中心陷火海！至少6死20傷「65人仍失聯」 警方曝可能起火點

亞馬遜「未接觸部落」首度曝光！嚮導突遭襲擊「弓箭射穿胸口」 血腥畫面全拍下

2026暗潮洶湧！命理師曝1月大凶「群星進入魔羯」：台灣風聲鶴唳