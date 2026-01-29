巴黎街頭七旬報童 賣報一輩子獲授勳表揚

報童阿克巴問，「早安，早安，要不要和雜誌一起買？」

顧客回應，「不要雜誌。」

在報紙慢慢消失的今天，他的身影卻沒有從街上消失。他就是法國巴黎最後的報童阿克巴。今年74歲的他，並沒有固定的攤位，而是在街上或餐廳裡四處叫賣，吸引路人注意。

阿克巴在巴基斯坦一個貧窮家庭出生，在1973年輾轉來到法國，並且以賣報紙維生，一賣就是一輩子，甚至用賣報的收入養活全家人。對於許多巴黎民眾來說，阿克巴的叫賣口號以及獨具特色的幽默感，已經是當地文化不可或缺的一部份。

因此法國政府決定，頒發法國國家功績勳章給他，表揚他過去53年來堅守崗位服務大眾。

法國總統馬克宏說，「他是過去50年內，每天響起的溫暖聲音，迴盪在聖日耳曼區的露台上，在每個餐廳的桌邊穿梭。」

透過報童派報，或在路上叫賣，曾經是新聞媒體主要的銷售方式，不過隨著電視與電子媒體當道，實體報紙已經幾乎絕跡。多家媒體認為，阿克巴很可能是全法國、甚至全歐洲最後一位報童。阿克巴回憶，在報業的全盛時期，他一天大約能賣出200份，最高紀錄甚至可以高達1000份。然而現在銷售業績早就不如以往。

報童阿克巴指出，「我賣出去的報紙其實不多，我在8小時裡，大概賣出20份《世界報》而已，你需要8小時才賣得掉這麼多，主要是因為電子媒體，一切都電子化了，大家不太買報紙了。」

雖然已經不年輕，阿克巴表示，他還是要一直賣到過世為止。對他來說，重要的已經不是收入，而是用自己的力量，為當地居民帶來回憶與歡笑。

