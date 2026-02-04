巴黎警方突襲搜查X在巴黎總部

（德國之聲中文網）法國警方周二（2月3日）突襲搜查了億萬富翁馬斯克旗下社群平台X位於巴黎的總部，隨後表示將傳喚馬斯克與X平台前執行長雅克裡諾（Linda Yaccarino）於4月20日到案說明。此次行動由巴黎檢察官辦公室網路犯罪單位主導，歐洲警察組織（Europol）也參與其中。

此前，法國自2025年1月開始對X平台及其高層持續近一年的調查，該平台遭指控涉嫌以演算法進行“外國勢力干預”。如今擴大調查範圍，將進一步調查該平台是否涉及共犯行為，包括X旗下AI聊天機器人Grok散播否認大屠殺言論，以及涉及女性和兒童的色情深度偽造內容等潛在犯罪。

廣告 廣告

對於此次突襲，馬斯克其形容為“政治攻擊”。 X則在平台上發表聲明，稱此次搜查行動為“精心策劃”，還稱相關指控“毫無根據”，強調“X全面否認任何不法行為”。

X在聲明中指出，巴黎檢方“無視既定程序機制，未能在遵行國際條約和X的自衛權下獲取證據。”聲明稱，X在法國的實體和員工非調查的重點，但巴黎檢方卻試圖藉由針對他們，向X在美國的高級管理層施壓。

此前，由xAI打造的聊天機器人Grok所生成的色情合成影像在網路上引發強烈公憤。路透社調查發現，即使使用者明確警告影像主體並未同意，該聊天機器人仍會持續生成人物性化影像。 xAI已在上月輿論反彈後，對Grok的影像生成功能加以限制。

此外，巴黎檢察官辦公室宣布，將退出X社群平台，未來將改以LinkedIn與Instagram對外發布訊息。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (德新社)