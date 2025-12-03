巴黎迪士尼樂園新亮點 冰雪奇緣世界套票開賣

國內外旅遊又有新亮點！巴黎迪士尼樂園打造全新主題園區「冰雪奇緣世界」，KKday開賣優惠套票再送20歐元禮物卡，同時強打年終感謝祭，提供全站9.5折、App下單限定9折、新客限定8.9折、週週商品5折起、加碼週五點數3倍送等好康；Klook雙12年終慶天天狂撒優惠碼，預訂飯店再送住宿金；Booking.com提出「全台5條機車旅行路線」清單，旅人能享受一路馭風而行的快感。

歐洲唯一的「巴黎迪士尼樂園」正在進行大規模改造，旗下第2座樂園「華特迪士尼影城」將於明(2026)年3月29日更名為「迪士尼探險世界」，擴建規模將近1倍，為遊客帶來突破故事敘事邊界的沉浸式體驗。

首波亮相位於迪士尼探險世界、全新的主題園區「冰雪奇緣世界」，展示迪士尼幻想工程團隊以「次世代機械人技術」創造的雪寶。KKday預售「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，每人新台幣3,975元起，再送河谷購物村20歐元禮物卡。

KKday同步舉行「年終感謝祭」，即日起至12月30日全站9.5折、App下單限定9折、新客限定8.9折、週週商品5折起、加碼週五點數3倍送，消費者還可線上參加「年終旅遊咖挑戰賽」破關領好禮。下單刷國泰世華CUBE信用卡、切換「趣旅行權益」結帳享最高3.3%回饋。使用台新銀行Richart卡切換「玩旅刷」付款享最高3.3%回饋，12月限時加碼登錄活動滿額再拿2%，合併最高能領5.3%。

Klook從12月3日至14日主打「雙12年終慶」，每日上午10點釋出全站9.6折限量優惠碼，最高可折抵1,212元。12月11日、12日的11點、20點和22點，限時開搶明年3月開幕的冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城買1送1優待。1月31日前輸入優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店最高現折1,000元，完成訂單後再贈全球指定住宿金1,000元。

Booking.com力推「全台5條機車旅行路線」，像是被譽為「小武嶺」的102縣道從瑞芳蜿蜒而上，沿著山道騎行，視野隨海拔逐步展開，抵達不厭亭後，層疊山巒與遼闊海景盡收眼底，搭配沿途金黃色的芒草與遠方的海岸線，構成一幅令人屏息的畫面，是許多騎士心中的經典路段。

台3線素有「浪漫台3線」之稱，貫穿苗栗客家文化重點區域，不僅是一條交通要道，更是串起歷史與人文的文化走廊。台14甲線直上台灣公路最高點、海拔3,275公尺的南投武嶺。騎行於花蓮的台11線，彷彿和太平洋展開一場近距離的浪漫邂逅。台26線又稱屏鵝公路，以優雅海線弧形環繞屏東恆春半島，是騎士心中南台灣最迷人的海岸公路。

