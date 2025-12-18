巴黎迪士尼清潔員大罷工，門口滿是垃圾超驚人！米奇敬業迎賓。圖／翻自@nexta_tv

上週末法國巴黎迪士尼發生清潔員大罷工事件，導致園內清潔作業全部停擺，園內多處地方出現大量垃圾。不過也有遊客發現，米奇仍然按照表定計畫敬業迎賓，與大量垃圾形成明顯對比。

據悉上週末園內清潔員要求迪士尼提升工作環境，於是發動大罷工，所有園內清潔工作全停擺，部分清潔員也故意在大門，敲打垃圾桶示威。從遊客分享的影片可見，巴黎迪士尼大門處有大量垃圾，清潔員故意不做處理，並敲打垃圾桶抗議。但另一方面，米奇仍在大門2樓處敬業迎賓，與門前的垃圾堆形成強烈對比。

另外有其他遊客指出，週末過後，清潔員結束罷工示威，園內也陸續恢復整潔。只是也有遊客說，看到滿地垃圾的迪士尼樂園「既諷刺又新奇」，另外也有遊客表示，看到滿地垃圾「的確壞了遊玩興致」。不過大多數的遊客，都尊重清潔員罷工的權利。

巴黎迪士尼日前也宣布，旗下第2座樂園「華特迪士尼影城」將於明年3月底更名為「迪士尼探險世界」，並有3大沉浸式主題園區，包括歐洲首座「冰雪奇緣世界」全新開幕，另外還有「皮克斯世界」，以及「漫威復仇者總部」。另根據官方網站，目前巴黎迪士尼一張成人單日、1樂園門票，約在歐元100元上下（約新台幣3700元）。



