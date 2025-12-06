巴黎迪士尼震撼改版！ 「冰雪奇緣世界」2026年春季開園

計畫前往歐洲旅遊的民眾注意了！歐洲唯一的「巴黎迪士尼樂園」正進行歷來最大規模的擴建工程，旗下第二座樂園「華特迪士尼影城」將於2026年3月29日正式更名為「迪士尼探險世界」（Disney Adventure World），其中最受矚目的全新園區「冰雪奇緣世界」也將同步亮相，將電影中的阿倫黛爾王國搬進現實，成為2026年法國旅遊的最大亮點 。

園區擴建一倍 三大主題區同步開放

巴黎迪士尼此次改版野心勃勃，擴建規模將近一倍。更名後的「迪士尼探險世界」將打破傳統敘事邊界，首波開放三大沉浸式主題園區，包括色彩繽紛的「皮克斯世界」、史詩級的「漫威復仇者總部」，以及備受期待的全新「冰雪奇緣世界」；此外，官方也透露未來將新增第四個園區，靈感源自經典動畫《獅子王》，目前正緊鑼密鼓建設中。

神還原《冰雪奇緣》 次世代科技讓雪寶「活」過來

作為本次擴建的重頭戲，「冰雪奇緣世界」將帶領遊客全面沉浸於電影核心故事中。園區內真實重現了艾莎女王的冰雪城堡與阿倫黛爾村莊，並設有充滿北歐風情的餐廳與主題商店。

在娛樂體驗方面，除了適合全家同遊的全新遊樂設施與日間表演外，遊客還能參加安娜與艾莎的皇室見面會。值得一提的是，迪士尼幻想工程團隊運用了「次世代機械人技術」，讓深受喜愛的角色「雪寶」能以極其逼真的互動方式登場，預計將成為園區的一大驚喜時刻。

巴黎迪士尼樂園「迪士尼探險世界」園區地圖。（圖／巴黎迪士尼樂園提供）

早鳥票價曝光 免四千暢遊雙樂園

隨著園區升級時間表定案，旅遊業者也紛紛推出相關票券搶市。旅遊電商平台KKday指出，為了迎接明年春季的改版，已率先開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，根據平台資訊，旅客能一次暢遊「巴黎迪士尼樂園」與全新的「迪士尼探險世界」，每人票價新台幣3,975元起 。

為了吸引精打細算的自由行旅客，業者更祭出加碼優惠，凡預訂特定套票（可預約至明年11月17日），將額外贈送知名Outlet「河谷購物村」的20歐元禮物卡，讓遊客在體驗樂園之餘，也能兼顧購物行程。

隨著2025年進入尾聲，不少民眾已開始規劃後年的長途旅行，若想搶先體驗煥然一新的巴黎迪士尼，不妨趁著年底促銷檔期留意相關票務資訊。