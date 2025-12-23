巴黎通勤用纜車正式上路！ 車程從45分縮短為18分

全歐洲最長的通勤纜車20日在巴黎啟用，纜車全長4.5公里能將郊區往市區的車程從40分鐘縮短到18分鐘。（圖／達志影像路透社）

全歐洲最長的通勤纜車，在法國巴黎啟用，這條纜車全長4.5公里，主要作為巴黎的通勤運輸。從郊區到巴黎市中心的車程，將從40分鐘縮短到18分鐘，而且建造成本比地鐵低很多。

歐洲最長的通勤纜車近日於法國巴黎正式啟用，全長達4.5公里，成為巴黎地區第一條通勤纜車系統。這條纜車路線不僅能將郊區至巴黎市中心的通勤時間從40分鐘大幅縮短至18分鐘，其建造成本也僅為地鐵的十分之一，約51億台幣。作為法國第7條都市纜車系統，此項目同時也是歐盟推動環保大眾運輸、實現2050年碳中和目標的重要一環，為當地居民提供了全新且便捷的交通選擇。

這條被稱為C1線的通勤纜車於2022年動工，歷經三年的施工期後正式營運。與一般觀光用途的纜車不同，這條纜車專為解決日常通勤需求而設計，每天將派出105個車廂服務約1.1萬名乘客。在啟用首日，許多民眾便大排長龍，爭相體驗這項新穎的交通工具。

有乘客表示，這條纜車對通勤者來說非常實用，因為可以節省大量上班往返的時間。這項耗資約1.38億歐元的交通建設，不僅為居民提供了便利，也為巴黎大都會區增添了一個環保且高效的交通選項。利梅耶布雷凡市長Francoise Lecoufle強調，利梅耶布雷凡城鎮過去除了小型巴士外，一直缺乏大型大眾運輸系統，而這條纜車線路為當地居民提供了前往巴黎的便捷途徑，是一個明確的機會改善交通連結。

作為歐盟環保大眾運輸建設計畫的一部分，巴黎通勤纜車不僅致力於改善城市交通狀況，同時也支持歐盟在2050年前實現碳中和的環保目標。這種創新的交通解決方案，既能滿足民眾對便捷交通的需求，又能兼顧環境保護，展現了現代都市交通發展的新方向。

