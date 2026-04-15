巴黎麵包店切割聲「太中毒」！網笑：根本媽祖降駕

生活中心／李筱舲報導



白沙屯媽祖進香目前盛大進行中，對不少台灣民眾對廟宇活動中的「敲擊樂」相當敏感。近日法國巴黎一間麵包店，因一段切法棍的影片在台灣社群爆紅，由於機器運作的聲與廟會的音樂很相似，讓網友笑稱：「根本媽祖要降駕」，短短幾天瀏覽數就已突破277萬次。





巴黎麵包店發「切法棍影片」被台人洗版！聲音「與神同步」網笑：根本媽祖降駕

近日一間法國巴黎麵包店，因上傳一段機器切法棍的影片，在台灣社群引發熱議。（圖／翻攝simpleboulanger官網）

巴黎麵包店驚現「台灣廟會聲」？引爆萬人熱議

一間位在法國巴黎的麵包店，近日在Threads上分享一段機器切法棍的影片，並在內文簡短寫下「Explosion」。畫面中，自動切麵包機規律的運作，同時還發出如金屬敲擊的聲音，一邊切著法棍麵包。沒想到，影片的聲音意外觸發台灣網友的「集體聽覺記憶」，貼文瞬間被狂刷整排繁體中文留言。

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巴黎麵包店發「切法棍影片」被台人洗版！聲音「與神同步」網笑：根本媽祖降駕

台灣網友認為切割麵包的聲音超像廟會的敲擊樂。（圖／翻攝Youtube頻道《白沙屯拱天宮》）

「以為在遶境！」巴黎麵包機敲擊聲 釣出台灣網友辦廟會

不少網友笑稱：「這節奏一定要讓台灣人聽」、「不看畫面還以為是遶境」、「人家分享個麵包，底下全都是台灣人在辦廟會是怎樣哈哈哈」、「我如果在留言區多呆三分鐘就要被超度了」。面對大量的台灣留言，有網友主動用英、法文向原PO解釋，指出這段聲音與台灣的廟會和宗教慶典的敲擊樂很像似，還補充「無形文化遺產」與「大甲媽祖遶境」等關鍵字，讓外國人理解台灣人的有趣共鳴。





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