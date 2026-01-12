巷仔內／伊朗貨幣貶值掀示威！多重壓力炸鍋

▲伊朗德黑蘭的群眾8日在抗議活動中封鎖了一個十字路口。圖為美聯社取得的影片截圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗自2024年起經濟持續惡化，貨幣大幅貶值，引發民眾上街示威，在政府武裝安全部隊鎮壓下，兩個禮拜已造成超過500人死亡，超過1萬人被捕，引發國際關注。外媒分析，伊朗面臨的國、內外多重壓力短期內難以緩解，恐對區域穩定與全球能源市場造成深遠影響。

《華爾街郵報》報導，伊朗民眾多年來受高通膨、經濟增長乏力與國際孤立之苦，主因包括政府治理不善、貪腐，以及核計畫引發的制裁壓力。

伊朗與西方國家核談判破局後，聯合國去年9月恢復武器禁運、凍結海外資產等一系列制裁，引起當地經濟持續惡化，伊朗貨幣里亞爾（rial）自2024年起加劇貶值，去年12月27日、28日，里亞爾兌美元先後跌至1美元換138萬里亞爾、144萬里亞爾的歷史新低。統計顯示，2025年里亞爾對美元貶值近半，去年12月通膨率約50%。

▲2025年12月29日，抗議者在伊朗德黑蘭的一座橋上遊行。 （圖／美聯社／達志影像）

此次示威最早起源於伊朗首都德黑蘭市中心的大巴札的手機商場，由於進口商品價格飆漲，店家幾乎無法經營，抗議迅速擴大，蔓延到全國31個省份中的21個、46個城市，學生、卡車司機工會也加入示威行列，零售商、診所、餐廳等部分企業也用關店方式聲援，口號也從經濟議題延伸到至整個統治體制的問題，喊出「打倒獨裁者」、讚揚已被推翻的伊朗君主制。

隨示威規模越來越大，德黑蘭當局軟硬兼施，一方面發放每月約7美元食品補貼以安撫民眾；另一方面，最高領袖哈米尼稱抗議者為「暴徒」，要求司法部門決不寬貸，指控示威受美國、以色列操控。

分析人士指出，伊朗官方的措辭，實質上為安全部隊升級鎮壓行動開綠燈。當局實施的通訊封鎖已經超過84小時，人權組織「人權活動家新聞社」（Human Rights Activists News Agency）11日指出，至少已造成544人喪生，其中包括8名兒童，另有超過10681人被逮捕。

流亡海外的前王儲芮沙．巴列維（Reza Pahlavi）持續號召民眾走上街頭抗議，群眾中也出現支持巴勒維的呼聲，凸顯民眾對經濟困境與政治不滿的情緒。

▲美國華府有民眾聲援伊朗示威，高舉末代王儲芮沙．巴列維（Reza Pahlavi）的照片。（圖／美聯社／達志影像）

華府智庫中東研究所（Middle EastInstitute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，制裁與貿易受限導致伊朗大部分石油只能銷往中國，外國投資人避開市場，民眾將資金轉至海外不動產，流動性緊縮，加上神權治理失靈，使經濟困境難以緩解，「伊朗將意識形態與外交優先於經濟發展，是造成此次危機的重要因素」。

伊朗此次示威的規模之大，引發國際關注，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱讚是「伊朗人民掌握自己未來的決定性時刻」。美國總統川普（Donald Trump）則警告，伊朗正渴望自由，程度或許前所未見，若當局暴力對待和平示威者，「美國已備好伸出援手！」還稱不排除下令採取軍事行動。

國際危機組織（International Crisis Group）資深伊朗問題分析師拉法蒂（Naysan Rafati）表示，川普政府實際上推進對伊朗政權的長期博弈，結合經濟制裁與必要時的軍事行動，增加外界對局勢升級的擔憂。

《華郵》指出，伊朗的經濟困境、遭國際持續制裁、貨幣貶值與治理失靈，使民眾的不滿累積到臨界點，進而引發全國性抗議。而隨示威持續延燒，政府鎮壓升級、國際壓力增加，伊朗面臨的政治、經濟與外交多重挑戰，短期內恐難以緩解，可能對區域穩定與全球能源市場產生深遠影響。

