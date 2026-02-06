巷仔內／善用美方資源 江啟臣小秀選戰實力

▲江啟臣今與谷立言先參訪台中精機，兩人再與盧秀燕在產業座談會合體。（圖／台中市政府提供，2026.02.06）

[NOWnews今日新聞] 國民黨下屆台中市長提名，江啟臣與楊瓊瓔陷入姐弟之爭，江啟臣3日拋出影片喊話兩人「不該是對立，而是接力」，看得人一頭霧水，今天大家終於理解，他是在為AIT處長谷立言到訪台中做鋪陳，一出手便直搗前市長林佳龍經營多年的「大肚山產業鏈」，嘴上說要用外交優勢行銷台中實力，事實上是甩開初選渾沌，跳級大選模式。

江啟臣與楊瓊瓔的姐弟之爭延燒2個多月，無論台中市長盧秀燕如何喊話，國民黨中央就是不動如山，最新進度是3月底以全民調決勝負，但基層早已按捺不住各自站隊，想參選議員的新人更是焦慮。

楊瓊瓔在這場戰役中雖被視為程咬金，但挺楊派經常以江啟臣專長是外交為由，強調「好的人才要為國效力」，主張江啟臣續留立法院、勤耕基層的楊瓊瓔選市長。江啟臣雖不斷安撫，對旗下組織系統強調「我們按既定進度走」，卻無法平息基層的躁動。

3日深夜，江啟臣罕見以談話影片強調自己的優勢，對於楊瓊瓔，江啟臣形容「她是我敬重的前輩」，兩人之間「不是對立，而是接力」，突顯自己中生代的優勢，並說從政多年，深知城市競爭力來自格局，敏感人士認為似在暗示天龍地虎的差異性，接著用英文表達，面對國際局勢改變、產業鏈轉移、科技快速進步，每一座城市都得想清楚如何走向未來，台中的力量來自開放創新、與世界的連結，彰顯自己的國際視野。

楊瓊瓔則仿效他的談話內容迅速做出回應，許多人不解這場交手像在噴口水，「講這些和選市長有什麼關係」、「初選一樣卡住啊！」今天才豁然開朗，影片是為今天谷立言南下台中做鋪陳，適巧呼應江陣營的作戰策略「我們會按既定進度走」，步調直接拉到大選層級，直攻綠營票倉。

▲江啟臣主辦「中部 AI 機器人產業發展交流座談會」，具體提出設立AI機器人特區、建構產學實戰平台與打造智慧台中等3大建議，其實也是市長政見的一部分。（圖／讀者提供，2026.02.06）

前市長林佳龍2018年成立「財團法人大肚山產業創新基金會」並擔任榮譽董事長，成功收攏300多家企業，不時挹注中央資源。台中市精密機械業與手工具機業是台中極具代表性的產業，雖被稱為台灣的隱形冠軍，但近兩年榮光不再，除了去年美國關稅的影響，還有日韓夾擊、人才短缺、中國替代效應、國際局勢不穩定等因素，亟需突破結構性困境，但地方政府能給的資源極為有限，業者只能咬牙苦撐。

江啟臣在國民黨內一直被視為親美派，今天他一出手便直搗林佳龍深耕至今的大肚山產業縱谷，谷立言也配合拋出「美國再工業化需求」這個大風向球，的確令渴求出路的業界眼睛一亮、討論度瞬間爆表。

相較盧市府與美方走「禮尚往來」路線，江啟臣致詞及受訪時一再提及，自己和谷立言常見面、聊得多，谷立言有時「都沒有吃一直在聽我講」，彰顯彼此交情深厚，並刻意在新聞稿中強調，外交的目的在為國家創造利益，自己「不會只在台北，更要走進地方工廠、看見產線，行銷台灣實力」，意在言外讓人會心一笑。而他形容「這些隱形冠軍從來不怕挑戰，但需要一個方向」，更像隱喻自己在黨內的處境，只待雲開月明，便能「邁向下一個新的時代」。

